Marcelo Gallardo es la bestia negra de Boca Juniors

Buenos Aires -

En la inédita final de Copa Libertadores disputada el domingo en Madrid, Marcelo Gallardo se encargó de convertirse en una bestia negra para Boca Juniors, ya que bajo su mando River Plate ya había eliminado dos veces a los 'xeneizes' en copas internacionales (Sudamericana 2014 y Libertadores 2015), y además este año sumó la final de la Supercopa Argentina (2-0), antes de la histórica definición en Madrid.

Como contrapartida, la caída dejó en crisis a Boca, al que el bicampeonato local y la llegada a la final de la Copa Libertadores no alcanzan, ya que las derrotas ante su archienemigo pesan más.

Más allá de tener asegurada la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo, claramente se vendrán aires de renovación en Boca.

El ciclo de Guillermo Barros Schelotto como conductor parece concluido con esta derrota y la frustración de no haber alzado la Copa, luego de otro fracaso en 2016, cuando se despidió en las semifinales.

"En lo deportivo, para mí está terminado. Ya está, ganó River. Lo único que tengo es tristeza por no darle la copa a la gente de Boca. Me pone mal no llevar la copa a la Argentina. Es difícil hablarle hoy al hincha. Me sentí identificado con los jugadores, les agradecí en los vestuarios, no hay ningún reproche", dijo Barros Schelotto tras el duelo, envuelto en una enorme tristeza.

El ocaso también parece haber llegado para otro referente como Carlos Tévez, que el domingo solo tuvo lugar en los últimos minutos, cuando Boca ya estaba abajo en la cuenta y su ingreso actuó como un manotazo de ahogado con el naufragio en ciernes, o Fernando Gago, que sufrió otra grave lesión con apenas veinte minutos en el terreno.

Luego, aún no se sabe qué sucederá con varias de las figuras que llegaron a Boca para ganar la Copa, entre ellos los colombianos Wilmar Barrios y Edwin Cardona, quien ni siquiera fue suplente, y el uruguayo Nahitan Nández, claramente el mejor de un equipo 'xeneize' en una finalísima en la que fue de mayor a menor, superado por un River convertido en su peor pesadilla. (D)