Juan Manuel Tévez: Me voy feliz, Macará queda en un torneo internacional

Ambato -

Macará cerró séptimo en la acumulada y obtuvo a torneo seguido participación internacional, para el 2019 estará en Copa Sudamericana, un objetivo que deja satisfacción en el ídolo ambateño, pero en especial en el argentino Juan Manuel Tévez, quien cerró un ciclo de dos años con los celestes. Su próximo equipo será Aucas.

Los ambateños cerraron el año con triunfo 1-0 sobre Independiente del Valle, resultado que clasificó a Macará a su primera Copa Sudamericana.

"Como capitán sentía presión de dejar al club en un torneo internacional, lo logramos y me voy ya más livianito. Serán dos años seguidos que Macará estará en torneos internacionales (debutó en Libertadores este 2018) así que me voy feliz con eso", expresó el "Búfalo".

"Macará está en mi corazón fueron años maravillosos, me voy agradecido con el club, con toda la gente. Si fuese conformista me quedaría porque la gente me quiere y estaría más tranquilo, pero me gustan los desafíos nuevos, por eso hablamos con la familia y tomamos la decisión de salir", dijo Tévez.

El atacante argentino tiene previsto concretar un vínculo por una temporada con los orientales en los próximos días, previo a un viaje previsto a su país.

"Con Aucas arreglaremos esta semana, el equipo tiene dos partidos importantes por la repesca a la Sudamericana (ante Mushuc Runa), así que no molestaremos mucho", señaló el atacante, autor de 18 goles esta temporada. (D)