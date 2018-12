Juan Luis Anangonó es duda en Liga de Quito para las finales ante Emelec

Quito -

Persiste la molestia en el muslo para Juan Luis Anangonó, una lesión que dejó fuera al delantero de Liga de Quito en las últimas fechas de la segunda etapa y que lo tiene en duda para la definición del título ante Emelec. Al menos es lo que dejó ver el DT Pablo Repetto, quien no aseguró la presencia del goleador albo, el miércoles en el Capwell.

"Estamos viendo cómo reacciona, a ver si puede estar en las dos finales, o en una, o capaz que en ninguna. Ojalá lo podamos tener, esa es la idea", comentó Repetto.

Por una molestia en el muslo posterior derecho, Anangonó salió de la formación titular de Liga para las tres últimas fechas y su inclusión para la definición del título es incierta, según el reporte médico.

La preocupación se incrementa en Liga ante la falta de gol en las dos últimas fechas, y porque ante los azules "nos jugamos el año", dijo el estratega, que mantiene la incertidumbre por contar con el atacante imbabureño.

"No podemos decir si estará o no, o si está en condiciones o no, eso lo veremos en el día a día, hasta horas antes del partido", precisó Repetto. (D)