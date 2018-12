Diego Armas dice que su fichaje por Emelec es un 'rumor'

Ambato -

Con enojo, Diego Armas se refirió a los trascendidos que hablan de su fichaje con Emelec para la próxima temporada. El mediocampista señaló que tiene contrato con Técnico Universitario hasta el 31 de diciembre y que mientras no se haga efectiva la opción de compra, el rodillo rojo "no me puede negociar con ningún club".

Horas previas al duelo de Técnico ante Emelec, cuadro que se jugaba su paso a la final del campeonato, surgió la noticia sobre un traspaso de Armas al equipo azul para el 2019, incluso la dirigencia ambateña habló del tema, pero el volante capitalino dijo que es un tema sin sustento.

"No sé de dónde sacaron eso. Hoy finalizó mi contrato con Técnico Universitario, hay una opción de compra que no han hecho efectiva, pero es lamentable que salgan (los dirigentes) hablando eso y dañando mi imagen, porque hasta no tener algo firmado son solo rumores lo que se ha manejado", expresó.

De parte de la directiva del Rodillo Rojo se dijo que "se llegó un acuerdo entre instituciones, y ya están arreglando el contrato con el jugador para los próximos cuatro años. Esperemos que le vaya bien a Diego, a nosotros nos ayudó mucho", comentó este sábado Alberto Jara, vicepresidente de Técnico.

Estas declaraciones molestaron a Armas, que dijo "no entender" el procedimiento de la dirigencia ambateña. "Hay la opción de compra, pero mientras no se haga efectiva no me pueden negociar con nadie", enfatizó el volante de 28 años.

Con la negativa de su fichaje, lo que sí tiene claro Armas es que "se cumplió un ciclo con Técnico. Estoy agradecido, pero uno tiene que ver también por el bienestar de la familia", indicó.

Armas reconoció "algún acercamiento" para un fichaje, y agradeció ser tomado en cuenta por los equipos grandes como Liga de Quito, Emelec o Barcelona. "Sería un honor llegar a alguno de esos equipos, pero hasta que no se confirme, son solo rumores," dijo. (D)