El Comisionado de la MLS aseguró que USA es un país 'futbolero'

Atlanta -

El Comisionado de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, celebró este viernes "la temporada más competitiva" de la historia de la liga y aseguró que Estados Unidos es "un verdadero país de fútbol", en la víspera de la final entre el Atlanta United del DT argentino Gerardo Martino y el Portland Timbers del técnico venezolano Giovanni Savarese.

"Esta ha sido la temporada más competitiva, la más imprevisible y la más entretenida de la historia de nuestra liga", dijo el máximo mandatario del campeonato estadounidense frente a la prensa antes de que Atlanta o Portland se corone campeón el sábado en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad del estado de Georgia.

Garber también destacó la estrecha relación con sus homólogos del campeonato mexicano, recordando la importancia de la Campeones Cup entre el ganador de la MLS y el campeón de campeones de la Liga MX.

"Hay una buena oportunidad para seguir creciendo con la rivalidad con nuestros vecinos de México. Hemos estado pensando en competir contra equipos mexicanos desde hace mucho tiempo. Fuera del campo llevamos trabajando juntos desde hace mucho. Hay una relación muy estrecha", señaló sobre una posible competición futura entre escuadras de ambas naciones.

La liga cuenta actualmente con 23 equipos aunque, tras el reciente anuncio de que Austin albergará una escuadra en el futuro, el campeonato se expandirá hasta 27 en los próximos años. El número 28 se dará a conocer "pronto".

"En 2005 no sé si alguna vez hubiéramos dicho que estaríamos en la posición en la que estamos ahora. Hemos dicho que no vamos a seguir expandiéndonos en Canadá (pero) hay docenas de grupos interesados en tener un equipo de expansión. No hay duda de que podemos soportar tener más equipos en la MLS", subrayó.

"No hay límites en cuanto a lo que la MLS puede ser. Cuando la fundamos, teníamos una visión de lo que podía ser, y lo que ha pasado es una declaración de que nuestro país es un verdadero país de fútbol", agregó.

Garber también elogió que cada vez lleguen a Estados Unidos más jugadores jóvenes procedentes de todo el mundo, con una media inferior a los 25 años esta temporada por primera vez en la historia, y avisó de que habrá cambios en el formato de los playoffs en el futuro.

"Pienso que lo que va a pasar es que (los playoffs) serán un poco diferentes. La idea es marcar cada vez más la relevancia de la temporada regular", insistió.

Una liga vendedora

La MLS, acostumbrada a importar talento de Europa y Sudamérica, ha culminado en los últimos tiempos importantes ventas, como las de Alphonso Davies, del Vancouver Whitecaps rumbo al Bayern Múnich por unos 22 millones de dólares, o de Tyler Adams, al RB Leipzig procedente del New York Red Bulls. Algo necesario a ojos del comisionado.

"Necesitamos convertirnos en una liga más vendedora. Siempre he pensado que aquí debemos tener a jugadores que resuenen en todos lados. En el mundo del fútbol global, los jugadores son vendidos. Tenemos que encontrar un equilibrio", declaró Garber.

"Hemos estado comprando desde hace tanto tiempo que es difícil mantener la inversión. Debe pasar algo para invertir el modelo, o sino será insostenible", añadió.

Elogios a Atlanta y a David Villa

El Atlanta United, dirigido por el argentino Gerardo Martino y liderado en el terreno de juego por el venezolano Josef Martínez y el paraguayo Miguel Almirón, disputará la final de la MLS en su segundo año en la competición, "una de las grandes historias de la historia del deporte profesional".

"El éxito del Atlanta es que en esta ciudad, el equipo importa de verdad. Desde los más ávidos aficionados a los más ocasionales", apuntó, destacando que los de Georgia son la primera franquicia en haber llevado a más de un millón de aficionados a su estadio en temporada regular.

Garber también tuvo palabras para el delantero español David Villa, quien dejó el New York FC luego de cuatro destacas campañas en el fútbol estadounidense. "Los mejores deseos para David Villa. Le dio al NYFC cuatro grandes años antes de decidir terminar su carrera en Japón", concluyó. (D)