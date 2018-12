Club León tendría interés en el ecuatoriano Renato Ibarra

México -

Ante el posible interés del América por el delantero argentino Mauro Boselli, del León, la prensa de México mencionó que en caso de darse un traspaso el equipo de Guanajuato quiere al volante ecuatoriano, Renato Ibarra, en intercambio.

Sin embargo, los medios indican, que pese a que el tricolor no ha sido regular, el cuadro americanista no tiene la intención de cederlo.

“Las peticiones de León son claras, no quieren efectivo, quieren jugadores del América a cambio de Boselli y el principal jugador en el que han puesto los ojos es el ecuatoriano Renato Ibarra, quien no ha sido del todo regular con las Águilas del América pero que a pesar de eso la directiva Azulcrema no tiene en sus planes cederlo”, manifestó parte de una nota del portal Fútbol Total.

Asimismo se manifiesta que Boselli, quien aún tiene seis meses de contrato con León, ha pedido a su empresario que le busque un nuevo equipo. (D)