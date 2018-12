Johan Padilla: El Nacional parece un club recién ascendido a Serie A

Quito -

Johan Padilla, portero de El Nacional, brindó un entrevista para Área Deportiva, donde aseguró que las negociaciones que tenía con Barcelona retrocedieron por las acusaciones de ser partícipe de los presuntos amaño de partidos que detonaron el mes pasado.

"Ese tema lo está manejando mi abogado, ese fue otro tema que me incomodó. Por el tema de amaño de partidos las cosas con Barcelona se enfriaron, pero de que tengo propuestas, las tengo" explicó Padilla.

Interna de El Nacional

El guardameta de 26 años expresó que el El Nacional parece que es un club recién ascendido a Serie A. “Se supone que estás en un club para estar bien, las cosas no fueron las mismas. "La dirigencia cumplió y a su vez no, cuando te dicen un día y no es así, eso incomoda mucho", añadió.

Dejó entrever situaciones a la interna del camerino con lo siguiente: "Si una manzana está podrida y hay una buena, la mala la va a dañar a la buena, con eso digo todo. Este año fue terrible en todos los ámbitos que no se lo pueden imaginar", dijo Johan.

Respecto a su futuro, afirmó: "Uno para sentirse bien hay que cambiar de aires, estoy viendo propuestas de aquí y también del exterior. Yo quiero crecer como arquero, ganar títulos. Mi familia me respalda. Mi papá me dice que si estoy listo para ganar y siempre estoy listo, pero no sé qué piensan los demás", concluyó el meta. (D)