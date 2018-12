Oswaldo Minda se retira del fútbol y deja esta carta de despedida

Guayaquil -

Oswaldo Tilson Minda Suscal, jugador de Barcelona SC, anunció este jueves su retiro del fútbol en una carta que publicó en su cuenta de Twitter, con la que el jugador de 35 años se despide del balompié ecuatoriano, agradeciendo a todos los que estuvieron cerca durante su carrera deportiva.

"Había venido pensando hace mucho tiempo en tomar esta difícil decisión que me llena de nostalgia, sin embargo ha llegado el momento de decir adiós y seguir mi camino en el ámbito empresarial, ya que hace varios años me he venido preparando para asumir este nuevo reto”, expresó “El Perro” como lo apodan en el mundo futbolero.

Minda nació en Pasaje, El Oro, donde empezó su carrera en el Santos FC. En el año 2000, SD Aucas adquirió sus derechos para permanecer 6 años en el cuadro capitalino, donde jugó 122 partidos y anotó 11 goles.

“Quiero primero darle gracias a Dios por darme la posibilidad de haber cumplido mi sueño de ser futbolista profesional y haberme protegido durante 19 años de mi carrera. Quiero agradecer a mi hijos y a su señora madre por ser tolerantes y entender mi carrera, por esa voz de aliento cuando tenía malos momentos y por esos abrazos interminables de felicidad cuando me veían triunfar.

Muchas gracias a Todos!! pic.twitter.com/66FiGlf1nV — Oswaldo Minda (@oswaldominda85) December 6, 2018

Agradecer a todos los técnicos que tuve en mi carrera, agradecer a los médicos, personal de utilería y cocina por lo bien que me trataron”, expresó en su carta el mediocampista, campeón con Barcelona en 2016.

En el 2006 estuvo en filas del Deportivo Cuenca, donde jugó 20 partidos, Al año siguiente fue contratado por Emelec, pero no tuvo mucho espacio en el plantel principal y a mitad de temporada volvió al Aucas.

Deportivo Quito (2008-2011) adquirió su pase, ganó 3 campeonatos con el cuadro “chulla” y fue uno de los mejores volantes del fútbol ecuatoriano. Participó en la en Copa Libertadores y Sudamericana con Emelec, Deportivo Quito y Barcelona. Estuvo presente con la ‘tricolor’ en el Mundial de Brasil 2014.

“Mil disculpas a mis rivales si algún momento tuve algún roce dentro del campo de juego, al final la rivalidad termina ahí. Hoy termina este capitulo de mi vida y me voy orgulloso de la carrera que tuve, ya que através de este deporte pude ganar respeto y espacio en la sociedad.

Me voy contento por haber sido honesto en mi carrera, haber representado a mi familia y a la tierra que me vio nacer ‘Pasaje de las Nieves’”, añadió el mundialista.

Minda fue internacional con Chivas USA. En el fútbol de Estados Unidos permaneció tres temporadas (2012-2015). Volvió al fútbol local para vestir la camiseta amarilla del Barcelona, donde ganó su último título (2016) nacional.

“Hoy llegó el momento de decir a mi familia, amigos, compañeros y a todos los pasajeños, ¡misión cumplida!” concluyó Minda en la carta. (D)