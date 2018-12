Ernesto Guerra sobre Deportivo Quito: Siento como si hubiera muerto un familiar muy querido

Quito -

Para Ernesto Guerra Galarza (84 años) el gran amor que tuvo en el fútbol ha muerto. Al saber ayer que Deportivo Quito se irá al fútbol amateur por orden de la FIFA, tras no pagar deudas, se lamenta y dice: “Lo desaparecieron”. Apunta como responsables del dramático momento chulla a algunos exdirigentes. En charla con este Diario, Guerra revela que lo que sufre su amado club “me duele en el alma, siento como si hubiera muerto un familiar muy querido”. Pero la puñalada, en estos días, ha sido doble: El Nacional, con el que alcanzó tres títulos como DT, equipo al cual su corazón también está ligado, se halla en crisis. Pudo bajar a la serie B de no ser salvado por la LigaPro, que organizará un campeonato con 16 cuadros en el 2019. Aconseja corregir errores para que los militares salgan del hueco en el que han caído. En la oficina de su negocio, en la que Guerra es entrevistado, hay un retrato de él con la camiseta de los chullas. “Esta pasión ha muerto”, afirma esta gloria del balompié ecuatoriano, mientras su mirada se pierde.

¿Qué siente al saber que Deportivo Quito desciende al balompié amateur?

Es como si me faltara un ser íntimo. La ausencia del Quito en la serie A, luego de la B y ahora que baja de la segunda categoría al fútbol amateur es como si hubiera muerto un familiar muy querido. Todo como consecuencia del mal manejo directriz, no es por fútbol. Y esto ya un aspecto legalizado y justificado por FIFA. ¿Qué le puede esperar al equipo en el amateurismo?

Se le nota demasiado golpeado por los chullas.

Me duele en el alma. El fracaso del Deportivo Quito es como una muerte. Veo muy difícil que recupere su categoría. No sé cuánto tiempo tendrá que pasar para que regrese a la serie A.

¿Todavía se puede salvar o sería mejor que se refundara como club?

Es muy difícil. Se dice que no hay nada imposible en la vida, pero es complicadísimo a mediano plazo, no lo sé a largo plazo. ¡La forma en que ha ido cayendo (pérdida de puntos y ahora de la categoría)! Ojalá haya oportunidad para que los nuevos dirigentes reinicien todo desde la nada, porque al Quito lo han desaparecido. El fútbol amateur es un campo donde se requiere más de amor que de dinero, pero si regresa al profesionalismo volverán las deudas.

¿No es mejor iniciar desde cero, con otro nombre?

Una opción es desaparecer, no reconocer nada, perderse y comenzar con un nuevo nombre. Deportivo Quito es un nombre. Podría llamarse Quito Moderno o Viva Quito, pero no será lo mismo. Sería algo lamentable.

El presidente del Deportivo Quito, Juan Manuel Aguirre, afirma que la deuda legal asciende a $ 8 millones, ¿es pagable esa cantidad?

Es imposible pagar esa cantidad. No hay mecenas que asuman esa deuda. Primero porque no tienen ese dinero y segundo porque no tendrían de dónde recuperarlo.

¿Quién es el responsable de esta debacle? No se conoce de que alguien haya sido castigado por lo hecho.

El dirigente es una persona a la que se debe respetar porque da su tiempo, deja su hogar y pone dinero por amor a la divisa. Pero también hay de los otros y aunque no sé en qué condiciones, pero hay dos dirigentes del Deportivo Quito que se encuentran tras las rejas (los expresidentes chullas Fernando Mantilla, que fue sentenciado por lavado de dinero, y Santiago Ribadeneira, acusado por estafa masiva). A mí me duele mucho todo lo que ha pasado con Deportivo Quito y por eso he virado la página para olvidarme de forma definitiva del fútbol. Ya no voy a los estadios, salvo las ocasiones cuando juega la Selección.

¿Parece que se gastó demasiado para que los chullas sea campeones en 2008, 2009 y 2011?

Se estiraron los pies más allá de donde cubren las sábanas. Se marearon. En esta condición veo despilfarro al conocer de una actividad.

¿El descenso del Quito a la B lo alejó del fútbol?

Sí, pero también por El Nacional y el Aucas (que entre 2007 y 2014 jugó en la serie B y en segunda categoría). Yo tengo un cariño muy especial por estos equipos.

El Nacional este año descendió a la serie B, pero se salvará a cambio de una multa, ¿qué opina de esto?

Es otro pariente en desgracia. Llegó a tener trece jugadores en la selección de Ecuador, fue un equipo muy querido y que representaba el significado de las Fuerzas Armadas: orden, disciplina, puntualidad, entre otras cosas. Eso lo llevó a ser grande. Pero crisis que viven El Nacional y Deportivo Quito, además de la que vivió Aucas, me llevó a acercarme más a mi familia.

¿Debe jugar en la serie A El Nacional o sería mejor que descendiera?

El fútbol tiene un reglamento y debe respetarse y cumplirse. El Nacional, por lo que hizo en la cancha, debe jugar en la serie B. Este deporte tiene un campeón, un subcampeón, clasificaciones a copas, y quienes no pueden defender la categoría no pertenecen a la misma. Esta es la norma de honor en el fútbol y no por un capricho o un arreglo se debe salvar a un club.

¿Por qué cree que El Nacional cumplió una actuación desastrosa?

Por las pugnas dirigenciales. Falta lealtad entre dirigentes y los exdirigentes. Esto no pasaba antes en el club.

¿Qué avizora en el club criollo para el 2019?

El tema es cómo se va a armar el equipo y contratar cuerpo técnico si no hay plata. Además, se cambia un reglamento para tener 16 equipos en una ‘superliga’, cuando no hay ni para dar buenos presupuestos a 12. No entiendo. El Nacional iniciará con déficit por la multa y debe cumplir contratos. Al jugador hay que cumplirle y no mentirle a cada rato.

2 títulos con los chullas

Ernesto Guerra ganó el título de 1964 como jugador y el de 1968 como técnico del Deportivo Quito. Con El Nacional fue campeón ecuatoriano como

DT en 1976, 1982 y 1992. (D)