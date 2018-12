Hernán Darío Gómez: un nacionalizado tendría que ser más que Messi para llamarlo a la Selección

El director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Hernán Darío Gómez, estuvo el martes en la gala de la LigaPro y destacó el trabajo que realizan sus dirigentes, pero no cree que el cambio de formato del campeonato nacional del 2019 que esta organización impulsa vaya a favorecer en gran medida al trabajo de la Tri.

Esta es su razón: “Todo se maneja bajo lo que diga la FIFA. Por más que tu hagas un nuevo formato, funcionaría si todos jugaran en Ecuador, pero la mayoría (de los seleccionados) están fuera del país y los equipos que no prestan a los jugadores (antes del tiempo señalado por la FIFA)”.

El técnico colombiano fue claro cuando le preguntaron si tomará en cuenta a los jugadores nacionalizados. “Por el momento no. Siempre he trabajado con ecuatorianos, soy hincha de los ecuatorianos, respetando a todo el mundo, (un nacionalizado) tendría que ser más que Messi”.

El Bolillo confesó que percibe muchas diferencias, broncas y hasta intereses personales en el entorno de la selección, poniéndo énfasis en la prensa deportiva. “Hasta ahora veo complicada la unidad, por la manera que se informa, de los odios que a veces se habla, depende de si quiero o no al técnico, quiero o no estos jugadores, quiero estos directivos y estos no. Si quiero al técnico habló bien, sino hablo mal. No dan un argumento objetivo de fútbol” afirmó.

En ese contexto, el estratega de 61 años destacó que quiere lograr un camerino fuerte, que sepa soportar los comentarios negativos, pero es realistas: "recién estamos comenzando".

Comparando a la Tricolor que clasificó al Mundial de Corea-Japón 2002, bolillo recordó que aquella "estaba blindada, allí no entraba nadie, era una belleza. Vamos a hacer lo mismo con este equipo", fijó su objetivo respecto al grupo que afrontrá la Copa América Brasil-2019 y las eliminatorias a Qatar-2022.

Con respecto a la capitanía de Antonio Valencia, el colombiano dijo que él ha venido haciendo homenaje a gente importante en la selección y que salir de capitán es un orgullo. En vista a la pregunta si Toño será o no el capitán, la respuesta fue: “Hay gente que se ponen la cinta y hay capitanes sin la cinta”.

“Aquí hay crítica futbolística que depende de cómo me caiga la persona, ya es una crítica que no sé hasta qué punto hace daño, pero incomoda”, concluyó. (D)