Supuestos amaños de partidos en el fútbol boliviano

Bolívar -

Tímidas denuncias de amaños de partidos que se empiezan a conocer en Bolivia configuran una nueva arista a la crisis que afronta el fútbol de este país desde hace años. Los primeros datos de la presunta corrupción en los campeonatos locales aparecieron el año pasado, cuando el entonces Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo, habló del asunto.

Peredo acusó a un exdirigente de "manipular los arbitrajes" en todas las categorías del fútbol doméstico, incluida la división profesional. El tema reflotó la última semana, luego de un fallo arbitral horrible contra el Bolívar, el técnico uruguayo Alfredo Arias llegó a la misma conclusión de que en Bolivia el arbitraje está totalmente expuesto a algo corrupto.

La Academia resultó perjudicado el fin de semana en su meta de lograr el campeonato Clausura, cuando el árbitro Juan Nelio García no expulsó a un jugador rival, a pesar de haberle mostrado dos cartulinas sucesivas de amonestación.

El yerro de García, que reconoció su falla, "debe llegar a la Conmebol, no para que nos devuelvan los puntos, sino para que se tomen medidas", dijo Arias, que dejará Bolivia por esta circunstancia, según Marcelo Claure, presidente de BAISA, empresa que gerencia al Bolívar. Según Claure, el extécnico de su club, el español Beñat San José, “se fue de Bolivia, porque no aguantaba la corrupción y los partidos que le robaban".

Sin pruebas no hay delito

En una primera reacción de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), un directivo de la entidad, Marco Rodríguez, advirtió en declaraciones al diario boliviano, Página Siete que "todos los dirigentes que acusen y opinen sin pruebas serán sancionados".

Mientras otro dirigente de la FBF, Antonio Decormis, pidió respeto debido a que se calumnia a los dirigentes, se calumnia a presidentes, a dirigentes de clubes, se manejan colores deportivos.

Encienden alarmas

Pedro Chávez, jugador de Guabirá, encendió las alarmas al afirmar que "las apuestas deportivas son el negocio de Real Potosí", un club de primera división, cuyo plantel está impago desde hace varios meses.

Sin embargo, el volante central se tiró atrás este miércoles. "Me retracto de las acusaciones en contra de los futbolistas de Real Potosí", señaló. Sin embargo, uno de los jugadores de Real Potosí, el zaguero Douglas Ferrufino reveló al diario El Deber que en un anterior torneo le ofrecieron sobornos.

"Me ofrecieron 100 dólares por córner. Me pidieron que haga siete en un encuentro con Guabirá. Mi respuesta fue no", agregó Douglas, hijo del técnico del equipo Marcos Ferrufino.

Crisis de larga data

En abril de este año eligió a César Salinas como nuevo presidente de la FBF, en una elección promovida por la FIFA y la Conmebol, a raíz de la grave crisis institucional que arrastra el balompié nacional.

La nominación de la nueva directiva que puso fin a cinco interinatos, a lo largo de cuatro años, dio pie a la unificación de la dirección del fútbol nacional que desde la década de los 70 tenía tres cabezas: una división profesional, una amateur y otra que dirigía únicamente los seleccionados.

La crisis de la FBF se ahondó desde la detención en junio de 2015 de su entonces presidente Carlos Chávez, a la vez extesorero de la Conmebol, tras ser denunciado por la fiscalía local de corrupción.

Tras Chávez se sucedieron diferentes dirigentes que no lograron superar los problemas del fútbol boliviano que incluso afectaron el funcionamiento de la selección nacional que no pudo clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, para el uruguayo Arias aparentemente todo sigue igual. "El presidente de uno de los clubes más importantes de este país (The Strongest) es presidente de la Federación (FBF). Por más que me digan que ahora está su hijo, hay pruebas de que sigue ejerciendo el mandato en ese club. El DT de The Strongest (el venezolano César Farías) es el técnico de la Selección", concluyó. (D)