Ecuador, bronce en Juegos de Menores

El atleta John Salvatierra consiguió para Ecuador la primera medalla en los Juegos Sudamericanos Escolares, que se disputan en Arequipa, Perú, al obtener ayer la de bronce en salto con pértiga, publicó Nivaldo Molina, del Departamento de Prensa de la Federación Deportiva de Manabí.

Salvatierra, de 14 años, pasó la vara a los 3 metros, durante la competencia que se realizó en la pista atlética del Colegio Militar de Arequipa.

Las medallas de oro y plata correspondieron a los chilenos Mateo Cortina y Lucas Palacios, respectivamente, ambos con una marca de 3,50 m.

“Los nervios me afectaron un poco y por eso no pude saltar muy bien y superar la marca que me había propuesto que era de 3 metros con 40 centímetros”, dijo el deportista manabita instantes después.

En declaraciones al Departamento de Prensa de la Secretaría del Deporte, Salvatierra también indicó que una lesión en su mano le impidió tener un mejor desenvolvimiento, ya que “cuando salté me pegué en el hombro y no pude elevarme más, pero me voy contento con la medalla de bronce”.

Manabí aporta con nueve deportistas a la delegación ecuatoriana. (D)