Luka Modric gana el Balón de Oro 2018

París -

El Balón de Oro 2018, ceremonia organizada por la revista France Football, que tuvo como sede el Grand Palais en París. El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric fue el vencedor del Balón de Oro-2018.

En una votación entre periodistas internacionales, Modric, finalista de la Copa del Mundo con Croacia y ganador de la Champions League con el Real Madrid, se impuso al portugués Cristiano Ronaldo y a los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, que se llevó el premio Kopa al mejor jugador de menos de 21 años.

Modric, de 33 años, ya había sido elegido mejor jugador del Mundial de Rusia, donde lideró a Croacia a una histórica final (que perdió 4-2 contra Francia) y también fue designado el mejor jugador de la temporada, primero por la UEFA y después por la FIFA.

"Es una sensación única y difícil de describir, quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia, a los que me votaron, ellos me han ayudado a llegar hasta aquí", sostuvo Modric al recibir el trofeo.

Así quedaron los puestos del décimo al segundo lugar: Harry Kane (10°), Kevin De Bruyne (9°), Eden Hazard (8°), Raphael Varane (7°), Salah (6°) y Lionel Messi (5°), Kylian Mbappé (4°), Antoine Griezmann (3°) y Cristiano Ronaldo (2°).

El primer ganador de la noche fue Kylian Mbappé premiado con el Trofeo Kopa ( que se otorga al jugador con mejor rendimiento menor de 21 años); es el cuarto jugador más joven en ganar un Mundial, el segundo más joven en marcar en una final de una Copa del Mundo y además entre otros meritos por ganar la Ligue, la Copa de la Liga 1 y la Copa de Francia.

"Es momento de darles las gracias (a los compañeros) porque han tenido una importancia capital en este premio", añadió. Preguntado si ganará el Balón de Oro del año próximo, Mbappé se mostró ambicioso. "Mi objetivo próximo es ganarlo todo, no descartar nada, eso pasara por un trabajo encarnizado y no ganaré sin la ayuda de mis compañeros".

