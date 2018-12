Adonis Stevenson, en estado crítico tras pelea con Oleksandr Gvozdyk

Québec -

El boxeador Adonis Stevenson se encuentra internado en estado crítico, tras caer la víspera por nocaut en una pelea por el cetro de los semipesados en esta ciudad.

Yvon Michel, promotor de boxeo, publicó el domingo un tuit en el que dijo que Stevenson está en una unidad de terapia intensiva, y que su familia ha solicitado respeto a su privacidad.

Update on Adonis @AdonisSuperman: The state of Adonis has gone from critical towards stable from yesterday to today which is a relatively good news. He is in controlled sedation to facilitate his recuperation. (1/2)

