Emilio Gómez: Somos un país muy resultadista

Para el guayaquileño Emilio Gómez, de 27 años y número 343 del ranking ATP, para un jugador “es bastante difícil” llegar al top 100. Explicó que “son 100 jugadores de miles y miles del mundo. Somos un país muy resultadista, en todos los deportes. Si no estás arriba luchando contra los mejores, no suenas. El apoyo (económico), en consecuencia, es mucho menor. El tenis es un deporte muy costoso y al menos yo me tengo que buscar lo mío”.

Gómez comentó: “Francia es una potencia del tenis y tiene una federación increíble. A ellos les pagan todo, todas las semanas. Tienen una estructura muy buena y es por eso que tienen muchos más tenistas entre los primeros 100”.

“Nosotros no generamos ese apoyo. Se nos hace bastante difícil. A veces debemos viajar solos, porque no podemos ir acompañados de un equipo técnico todas las semanas. Es complicado. Eso es parte de un proceso que se debe cumplir para estar entre los cien mejores del mundo”. (D)