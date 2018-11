Nico Lapentti recuerda el épico ‘catedralazo’ en la Copa Davis

Nicolás Lapentti reconoce que ganarle a Tim Henman era muy difícil, sobre todo porque el británico era temible sobre césped y tenía una especialidad: hacer “saque y red”.

Nico no pudo vencerlo en el cuarto punto (6-1, 6-4, 6-4) de la serie de Copa Davis del recordado ‘catedralazo’, del 16 de julio de 2000. Entonces Ecuador se impuso 3-2 a Gran Bretaña en la afamada cancha 1 de Wimbledon, en una serie épica que le permitió al equipo nacional ascender al Grupo Mundial después de 14 años.

Tampoco se vieron las caras en el 2001, en el Club Nacional, en una llave que permitía la permanencia en el Grupo Mundial. Pero mañana el guayaquileño (42 años) podría tomarse la revancha, aunque técnicamente no lo considerase así.

“Más que una revancha lo veo como un partido lindo para jugarlo en mi club, en mi casa, frente a mi familia, mis amigos. Frente a la gente que me vio crecer”, dijo el pasado miércoles Lapentti, en diálogo con EL UNIVERSO, al pie de la cancha 10 del Guayaquil Tenis Club Anexo (Samborondón), tras una práctica informal.

El ex número seis del mundo narra que cuando midió a Henman, ex número cuatro del mundo, su rival era “uno de los pocos jugadores que todavía hacía saque y red en esa época”, y en césped, por lo cual era más complicado responderle.

En el 2000 el inglés ocupaba el puesto 16 de la ATP y Nico el undécimo lugar del escalafón.

Con relación al llamado ‘catedralazo’, Lapentti afirma que la delegación tricolor, ya concentrada en Londres, siempre se sintió en un ambiente positivo y de alegría; aunque los dirigidos de Raúl Viver estaban conscientes de que los anfitriones “eran favoritos” y ellos (los ecuatorianos) jugaban en un campo adverso.

“Esa serie, esa semana en general fue muy especial. En realidad fue más de una semana porque estuvimos en Londres, al menos yo, 5 o 6 semanas porque había jugado Wimbledon y nos quedamos allí entrenando.

“Desde el primer partido sabíamos que siempre había oportunidades, sabiendo que ellos eran los favoritos, pero que nosotros podíamos ganar”, mencionó elextenista.

Y así comenzó la jornada, con triunfo de Nico 6-3, 6-7 (3-7), 7-5, 6-4 y 7-5 sobre Greg Rusedski, quien más adelante decidiría no jugar el dobles. “De alguna manera como que haber terminado el primer día 1-1 nos dio esa sensación de poder hacerlo, de que esto no era imposible. Ahí ellos empezaron a ponerse nerviosos. Rusedski decidió no jugar el dobles; eso también les dio una baja importante y así empezó la historia”, señala.

Durante su entrada en calor, antes de esta entrevista, Nico exteriorizó curiosidad por la cancha 1 de Wimbledon, que por entonces estaba desgastada para el choque de Copa Davis.

“Siempre se dijo que en la cancha 1 boteaba un poquito más alto la pelota; por lo general en el césped la pelota botea muy bajo y eso facilita a los jugadores que hacen saque y red o a los jugadores que juegan más plano. Entonces decían que de alguna manera el bote de esa cancha podía habernos favorecido un poco, porque boteaba un poquito más alto que las otras canchas. La verdad es que nunca supe si eso es así o no”, concluyó Lapentti.

20:00

Lapentti vs. Henman

El ecuatoriano y el británico se enfrentan hoy en el Anexo Guayaquil Tenis Club, por el ‘Sport is GREAT Copa Lotería Navidad’. Los boletos tienen un costo de $ 20.

Con Giovanni sabíamos que (el dobles) era durísimo. En ese momento no habíamos jugado tanto juntos, pero la compenetración fue automática y jugamos un partidazo.

Nicolás Lapentti, extenista ecuatoriano.

(D)