Michael Arroyo: No le voy a llorar a nadie

Para no suspender de por vida a Michael Arroyo, como establece el artículo 187 del reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol respecto a los casos de reincidencia por dopaje, la Comisión Disciplinaria resolvió aplicar las reglas de la FIFA y suspender al volante de Barcelona por un año.

Sin embargo, Arroyo no está satisfecho con el castigo. Pese a dar positivo por hidroclorotiazida –una sustancia prohibida– tras el Clásico del Astillero de octubre pasado, de pedir que lo dejen jugar, y decir “soy inocente” y asegurar “tener las pruebas necesarias” para demostrarlo, Gambetita arremetió este jueves contra los que lo suspendieron el miércoles anterior.

En un video en redes sociales Arroyo dijo: “Cagones h... de p... No le voy a correr a nadie porque no le debo a nadie, aquí estoy paradito. Me hubieran puesto 100 años. No les tengo miedo. Lo único que me da rabia es que me impidan jugar al fútbol. En su momento me castigaron (en el 2007 por consumo de marihuana. Fue inhabilitado por dos años, pero luego la Ecuafútbol le bajó la pena a seis meses) y tenían sus razones, ahora no la tienen”.

El futbolista de 31 años agregó: “Estoy bien, gracias a Dios con mi familia, estoy vivito y dándole gracias por cada día. Como lo subí en mi Instagram, estoy bendecido. No voy a llorarle a nadie, estoy firme. Siempre que les ganan los clásicos lloran y lloran”. (D)