Selección ecuatoriana de escalada fue 2ª en Panamericano

Con 1.077 puntos la selección de Ecuador finalizó segunda en el Campeonato Panamericano de Escalada Deportiva que se realizó en el muro de la Fedeguayas. Estados Unidos finalizó primero con 1.510 unidades; y Chile con 877, fue tercera.

Una de las últimas medallas para la tricolor la alcanzó Danny Valencia en la modalidad combinada, formato olímpico para Tokio 2020.

Al cierre del evento se realizaron las finales en combinada (velocidad, bloque y dificultad), fase a la que entraron los seis mejores en damas y varones.

Por Ecuador actuaron Valencia, Carlos Granja y Andrea Rojas. Valencia se adjudicó el oro por delante de los estadounidenses Kai Lightner y John Brosler. Granja fue cuarto.

“Estoy superemocionado, es la primera medalla de oro para Ecuador. Ya era hora, estábamos en casa y todavía no había una medalla de oro para Ecuador. Alegre porque por fin se pudo obtener la de oro”, dijo.

En damas, Rojas finalizó tercera, atrás de la estadounidense Kyra Condie, y la argentina Valentina Aguado. “He sacrificado muchas cosas para lograr estos resultados, me hubiese gustado ganar, pero estoy muy feliz y motivada para seguir entrenando rumbo a Tokio”.

La Tricolor que representó a Ecuador en los World Games Wroclaw 2017 también se colgó la medalla de plata en velocidad. “En velocidad es la modalidad que soy más fuerte. Este año he ido mejorando bastante, he tenido la posibilidad de entrenar en Europa y creo que eso me ha ayudado a ganar experiencia para estar mentalmente motivada y concentrada”.

El duelo con Estados Unidos fue muy cerrado en velocidad, el fuerte de los ecuatorianos.

“El próximo año tendremos dos eventos clasificatorios. Primero habrá un campeonato mundial en Tokio, en el cual va a participar todo el mundo y clasificarán solo seis deportistas. A fin de año habrá otro campeonato mundial que entregará siete plazas más y para poder participar en este último evento clasificatorio del año tenemos que competir en todos los torneos del 2019, para sumar puntos que nos permitan llegar entre los 20 mejores del ranking mundial. En el caso de que no logremos clasificar tendremos la última oportunidad en el continental de febrero del 2020 que otorga una plaza para América”, explicó Eduardo Martínez, DT de Ecuador.

Apoyo

El DT de Ecuador, Eduardo Martínez, destacó el apoyo que reciben los deportistas por parte del COE.

Motivados

Los tricolores están motivados para buscar cupo rumbo a Tokio 2020. (D)