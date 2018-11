Elizabeth Bravo, por ‘últimos’ Juegos Olímpicos

Quito -

La cuencana Elizabeth Bravo cerró un año destacado pese a una lesión que la dejó fuera de competencia durante tres meses. Con 31 años, campeona iberoamericana y panamericana, la triatleta sigue su camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, será su tercera y última participación, aunque no descarta volver en alguna otra modalidad.

¿Cómo define la temporada y cuánto complicó la lesión?

Un año difícil, duro, en lo físico y emocional por la lesión, pero avanzamos. Después de mayo el plan era viajar a Europa, Canadá y México y cerrar con otras pruebas acá, pero estuve obligada a parar por la lesión; sin embargo, cierro con buenos resultados, bien en el ranking, y si hoy se definiera el cupo, estamos adentro.

¿Cuántas participaciones tuvo antes de la lesión?

Corrí en abril la Copa Panamericana de Salinas, obtuve oro, y luego en mayo, los Juegos Sudamericanos en Bolivia, con bronce en individual y también por equipos, eso fue lo único, luego tuve la caída.

¿En qué condiciones se produjo la lesión?

Al regresar de Bolivia, en el primer entrenamiento, tenía la Copa Mundo en México a semana seguida, me caí, tuve una fractura multifragmentaria del radio, se reventó en cinco pedazos y tuve además un corte de 10 centímetros en la pierna, también un corte en el tendón del cuádriceps. Me operaron y tuve la pierna inmovilizada un mes, pero la recuperación fue adelantada a lo que me diagnosticaron y cerré el año en competencia.

¿Qué pruebas?

Fueron cuatro: Copa Mundo en Sarasota, Estados Unidos, donde me ubique en el puesto 16, la Copa Mundo en Salinas con puesto 13, la Copa Panamericana en Puerto López, donde perdí el oro por centésimas de segundo, y cerramos en República Dominicana con las copas Iberoamericana y Panamericana de manera conjunta, obtuve el primer lugar, doble oro para Ecuador.

¿Cómo le dejan esas pruebas en la clasificación?

Ahora estaría en Juegos Olímpicos, aunque no he puntuado lo suficiente, pero los logros obtenidos han sido buenos. Este ha sido un año superduro, debería estar más arriba en el ranking (122), pero vamos cumpliendo las metas, termino contenta este 2018 a pesar de los problemas.

Ha sido una progresión importante, ¿cómo fue volver a la competición luego de la lesión?

Tuve una buena recuperación y preparación, las carreras últimas fueron a semana seguida, pero todo pasó por ganar en confianza, en todas las carreras hay percances y ese era un poco mi temor, pero las cosas se dieron bien. Todo fue en ascenso, ganando ritmo de competencia y mejorando resultados.

En Tokio serían sus terceros juegos. ¿Los últimos?

Asumo que sí, pero en el triatlón, no sé si después me dedique a maratón o distancia larga en triatlón, aunque eso aún no entra en Juegos. Ahora estoy enfocada en ir a Tokio, espero hacer algo supergrande muy bueno.

¿En qué enmarcaría eso de hacer algo supergrande?

Sabemos que una medalla es difícil, pero la preparación es completa, una aspiración sería cerrar entre las diez mejores, los puestos se definen solo por segundo o centésimas, así como perdí en Puerto López.

Con República Dominicana cerró la temporada oficial, ¿qué le resta en el año?

Lo que se haga será como preparación, algunas pruebas por entrenamiento, pero ya nada competitivo al 100%, nada de triatlón, tendré carreras pedestres o de bicicleta, nada más. (D)