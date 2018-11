UEFA analizará los incidentes en el partido del AEK y Ajax por Champions League

París -

La Comisión de Disciplina de la UEFA estudiará el 13 de diciembre los incidentes producidos el martes en Grecia durante el partido de Champions League entre el AEK de Atenas y el Ajax de Ámsterdam, anunció este miércoles la instancia europea.

Todo empezó el día lunes por la noche en las calles de Atenas cuando los “ultras” del equipo griego se enfrentaron con bengalas con aficionados del equipo holandés en colaboración con otros “ultras” del Panathinaikos (rival del AEK en Grecia). Todo se agudizó cuando treinta minutos antes que empiece el cotejo, un aficionado del AEK arroje una bomba “molotov” a las tribunas del Ajax que desató un incendio.

Seis aficionados del Ajax y tres policías resultaron heridos, según la policía. Varios espectadores lanzaron elementos pirotécnicos y un cóctel molotov. "El dosier será instruido por el órgano de disciplina, de ética y de control de la UEFA el 13 de diciembre", indicó un comunicado al día siguiente de los incidentes desencadenados en el estadio Olímpico de Atenas entre aficionados de ambos equipos hasta la intervención de las fuerzas antidisturbios.

Estos incidentes exponen al AEK a severas sanciones por parte de la UEFA. En su comunicado, la instancia organizadora de la Champions League evoca "lanzamientos de objetos", uso de "bengalas", una "invasión del terreno de juego por los aficionados" y una "organización defectuosa". El Ajax se impuso al AEK 2-0 y selló su clasificación a octavos de Liga de Campeones. (D)

Disturbing scenes in Athens as an AEK fan throws a flare into the Ajax supporters pic.twitter.com/iavmmQjYcX

— B/R Football (@brfootball) November 27, 2018