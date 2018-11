Luis Chango: La mediocridad de los dirigentes de Puerto Quito y de la FEF dan vergüenza

Ambato -

Luis Alfonso Chango, directivo de Mushuc Runa, equipo ascendido a Seria A; brindó una entrevista en Radio Stereo en la cual se refirió a las molestias que pasó el plantel ambateño tras coronarse campeón y no recibir el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para la respectiva celebración. Mushuc Runa, el pasado domingo, se llevó el primer puesto de la Serie B tras ganar (1-2) ante Puerto Quito, en su visita al Estadio Olímpico de Santo Domingo.

"Es molestoso como dirigente de Mushuc Runa ver que no hubo nadie de la FEF, ni siquiera nos abrieron las puertas para dar la vuelta olímpica. Me da vergüenza que la gente de Puerto Quito no nos dejaron festejar. Nunca han llegado a la Serie A, lo rechazo totalmente", expresó Chango.

Chango recalcó el malestar por no poder dar la vuelta olímpico y la ausencia de directivos de la FEF. "La mediocridad de los dirigentes de Puerto Quito y de la FEF da vergüenza, mal organizado y quieren seguir, nos cerraron las puertas. ¿Qué nos vamos a llevar? Alambres obsoletos, césped quemado. Nada de protocolo ni premiación", añadió el dirigente ambateño.

El dirigente del “ponchito” criticó a los técnicos que se quejan de jugar en la región Sierra. "Si ya no quieren jugar en la Sierra que hagan un campeonato modalidad Costa. Hay DTs llorones. Para los rayos UV hay bloqueadores", comentó.

Opinión sobre la Liga Profesional de Fútbol 2019

"No me han presentado un plan operativo ni presupuestario. No me han presentado proyecciones (sobre el manejo de la Liga Pro)"

"Para los desempleados quizás sea una palestra pública (el deporte). Yo soy emprendedor. No tengo ninguna prioridad política", concluyó afirmando no tener ninguna relación política con nadie.

Comunicado de Puerto Quito

Puerto Quito público en Twitter las razones por la cual no permitieron dicha celebración que exigía Luis Chango. "No hubo ninguna comunicación o autorización por parte de la FEF respecto a celebraciones. El comisario de seguridad cumplió los protocolos antes mencionados". (D)