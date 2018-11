Quito -

Barcelona quedó fuera de la pelea por la segunda etapa, la derrota 1-0 en su visita a Independiente del Valle dejó a los de Guillermo Almada en séptimo puesto con 28 unidades, a ocho de la punta, y con solo nueve puntos por disputarse.

"No pudimos hacer el juego al que estamos acostumbrados", dijo Almada luego de la derrota. El estratega comentó que Barcelona perdió el balón, "no lo tuvimos, el fútbol se juega con la pelota, la cedimos al rival y no tuvimos profundidad", apuntó.

Independiente fue superior a los toreros. Con un equipo joven, que impuso velocidad y dinámica en su juego pasó a un Barcelona que no se conectó en el campo de juego, de ahí que "el mérito es para Independiente, un justo ganador del juego", expresó Almada.

En la jugada del gol se plasmaron las mejores características de juego negriazul, toque corto y progresivo entre Gonzalo Plata, Steven Plaza y Sebastián Méndez que cerró la jugada con un remate esquinado para el 1-0 al minuto 85, un marcador que no reflejó el trámite del partido, y que pudo ser más amplio para los sangolquileños, que estrellaron dos pelotas en los postes: Al 25m con un disparo de Cristian Pellerano, y a los 65m en un tiro libre de Plata que pegó en el horizontal.

"Independiente tiene muy buenos jugadores, son jóvenes, pero con buen potencial indudablemente", remarcó, Almada.

El DT no estuvo alejado de polémicas y posterior al juego fue tildado de "llorón" en su comparecencia ante los medios, esto por sus reclamos para no jugar en horas del medio día.

"Yo llorar, no. Solo defiendo las cosas que son justas y no hablo de lo deportivo, estoy hablando de la salud de las persona porque no se puede jugar a las 12:00 en ningún lado. Por qué desfiguran las cosas, jamás dije eso de perder por el horario, y hemos ganado muchas veces jugando a esa hora", indicó.

También fue consultado sobre una salida del plantel al tener la etapa cerrada. "Si no tuviera ganas de seguir me habría ido. Abandonar a los jugadores no es mi estilo", dijo el DT de los toreros. (D)