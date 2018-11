La salida de Arsène Wenger permitió al Arsenal "abrir las ventanas"

Londres -

El Arsenal necesitaba un cambio y para eso acudió a Unai Emery, consideró el técnico español en una entrevista que publica este jueves el diario Marca, en la que el exentrenador del PSG afirma que el equipo necesitaba "abrir las ventanas".

Emery tomó las riendas de los 'Gunners' con la misión de variar el rumbo del equipo tras la salida del técnico Arsène Wenger, después de 22 años en el banquillo inglés.

"Hoy en día es muy difícil que un técnico resista 22 años. Había que mover las sillas en todos los estamentos del club. Y no por negligencia anterior, sino por volver a estimular a todos: sacudir, barrer debajo de las alfombras, abrir las ventanas, pero en plan positivo", dijo Emery en su primera entrevista a un medio, desde que se hizo cargo del equipo.

¿Por qué cree que le eligió el Arsenal? Usted no era el único candidato.

Como explicó el día de la presentación Ivan Gazidis (expresidente ejecutivo gunner(, yo formaba parte de una lista de ocho candidatos a los que iban a entrevistar, gracias en parte a que Arturo Canales (quien por entonces no era su agente aún) les insistió en que yo era el mejor candidato de todos.

¿Y cómo les convenció?

Los equipos siempre se habían acercado a mí con la decisión tomada: PSG, Sevilla, Valencia, Spartak, Almería... No estaba acostumbrado a eso de ser un candidato más y exponer mis argumentos. Preparé la reunión junto a mis técnicos. Iba con la duda de mi inglés, pero siempre me dijeron que ese no iba a ser un problema final. Y les hablé con naturalidad aquel día.

Ahí vino el nombramiento.

Hoy en día es muy difícil que un técnico resista 22 años. Había que mover las sillas en todos los estamentos del club. Y no por negligencia anterior, sino por volver a estimular a todos: sacudir, barrer debajo de las alfombras, abrir las ventanas, pero en plan positivo. Una vez aprendí de Jabo Irureta (legendario técnico vasco) que si te piden un cambio es para hacerlo. Y me puse a elaborar mi idea.

¿Habló con Arsène Wenger para el relevo?

No sobre el equipo. Coincidí una vez con él, y poco más. Le respeto mucho, pero por mucha info que me diera, yo debía cambiar cosas. Yo le dije a los jugadores: 'Empezamos en el kilómetro cero'. Incluso ahora, cuatro meses después, aún lo digo: '¡Estamos in the beginning!'.

Por ejemplo, ¿es verdad que ha metido más gimnasio en los entrenamientos?

Aquí había un high performance (preparador físico) que continúa su labor. No hemos cambiado. Tan solo detalles como poner un gimnasio al lado del campo para hacer más cercana la transferencia del gym al césped. Pura metodología solo. Permanece la misma idea de antes.

El mito de que sustituyó el zumo por el agua, más control del peso... ¿Se quedan en fábulas de la Prensa?

Había hábitos de comida mejorables. Junto al nutricionista y el preparador físico, convenimos quitar los zumos con azúcares, pero es algo normal, que hago yo en mi casa: comer sin azúcar, menos grasa, comida más sana. Ya está.

Pero sí parece que usted es un técnico de detalles.

Me hace mucha gracia cada vez que me lo dicen. Una vez un técnico chino vino a vernos en Sevilla y me lo repetía mucho: 'Unai, me ha impresionado cómo trabajas los detalles', me decía. Y se me quedó. Me dije: '¡Pues será algo positivo!'. Pero también puede ser negativo, es decir, ser pesado, querer influir mucho en los jugadores... Entonces, no sé. Yo lo que hago es trabajar. Parto los 90 minutos y analizamos coberturas, ocupación de espacios, etc. Y luego lo traslado al vídeo y le enseño a los jugadores.

¿Y lo entienden?

Yo creo que hay momentos en los que el jugador debe expresarse por sí mismo. Y encontrar el equilibrio entre esto y los famosos detalles.

Su Arsenal me despista: a veces tiene la pelota, a veces contragolpea... ¿Cómo lo definiría usted?

Antes de venir Wenger, el Arsenal celebraba los 1-0 y se basaba en la solidez defensiva. Con Arsène, se pasó a la alegría en ataque, con jugadores de buen pie. Y la combinación perfecta fueron Los Invencibles (el Arsenal de la 03-04 que ganó la Premier invicto). Pero con el tiempo, se cuidó solo la calidad técnica y la libertad ofensiva, perdiendo la estructura defensiva. Yo lo que quiero es unir ambas esencias y ser más competitivo. El Arsenal estaba en caída. Teníamos que pararla y empezar a subir.

¿Ya están subiendo?

Quiero hacer un equipo que sepa jugar con espacios, para poder contragolpear, o sin espacios, buscando cómo generarlos con pausa. Estamos en eso: crear una idea, un estilo, siendo competitivos. Venimos de un Arsenal que no ganaba contra el top 6, aunque este año tampoco lo hemos hecho aún, pero que también le costaba ganar fuera de casa a cualquiera, cosa que sí hemos mejorado ya.

¿Se consideran un escalón por debajo de los cuatro de arriba de ahora: City, Chelsea, Liverpool y Tottenham?

Podemos mejorar este equipo. Quiero ser exigente con eso. Estoy encantado del trato del club en todo, pero quiero que me exijan porque yo apretaré al club. Quiero exigirme a mí, al equipo y al club. La Premier no es la de hace 20 años, cuando el City y el Chelsea eran equipos medios, y el Everton era más fuerte. El capital de fuera ha cambiado todo. Y el Arsenal debe ser grande, no dejar que nos saquen ventaja los cuatro de arriba [el United no está] y no dejar que se acerquen los de abajo.

Vayamos a nombres: tardó en poner a Lucas Torreira de titular. ¿Por qué?

Porque hay que respetar jerarquías. Si viene Leno como fichaje, pero Cech lo está haciendo bien, hay que respetarle. Petr estaba primero. E igual pasó con Guendouzi y Torreira, que llegó más tarde. Mantuve al primero, que me encanta, aunque ya ahora no juegue y sí Lucas.

Pone a dos delanteros: Aubameyang y Lacazette. No era habitual antes.

Estamos en proceso. Valdrá para un partido, pero igual para otro no. Hay que buscar respuestas a los choques. A mí me encanta analizarlos. Cuando salí del Valencia, le dije al presidente que era más analista de entrenadores que de jugadores. Yo no tengo tiempo para analizar futbolistas. Yo soy más de táctica. Wenger era, por ejemplo, más de ver fútbol puro, más jugadorista.

Llevan 16 partidos sin perder, entre todos los torneos. ¿Qué significa?

Que nos queda mucho. Llevamos cuatro empates en los últimos cinco partidos, y necesitamos darle un empujón al equipo ya. Lo he hablado con mi equipo estos días de parón. Nuestro objetivo es estar entre los cuatro primeros, pero no es fácil. Cada vez es más difícil meterse ahí. Ante el Liverpool (1-1), todo el mundo estaba feliz, pero empatamos solo. Es insuficiente.

El fútbol inglés es más complicado que otros. ¿Mito o realidad?

Quizá porque casi todos los equipos tienen uno o dos jugadores de nivel alto, por su poderío económico. Aquí vienen los mejores, con las excepciones de Madrid, Barça. Bayern, PSG, Juve y pocos más. Y cada vez vienen también los mejores técnicos: Pep, Klopp, Mou, Sarri, Pochettino...