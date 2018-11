Michael Arroyo, a diario Marca Claro: La prueba no dio ni cocaína ni marihuana

Michael Arroyo dice que en México lo "trataron bien"; tal vez por esa razón el jugador del Barcelona SC ha preferido brindar declaraciones a medios de ese país y no a los ecuatorianos -de momento-.

Ayer, el medio digital Marca Claro (con sede en México) publicó algunas frases del mediocampista ofensivo de 33 años con quien platicaron de manera exclusiva.

"Primero dicen que no me hice la prueba anti-dopping y ahora dicen que salió positivo. La prueba no dio ni cocaína ni marihuana, como esperaban. El doctor me dio un medicamento y él será quien dé la explicación", inició manifestando el jugador que hoy está suspendido de manera indefinida por la FEF.

Tras una pausa, 'Micky' destacó el trato que le dieron en el país azteca, a donde llegó en 2010 para enrolarse al San Luis.

"Por eso pongo en alto el nombre de México, ahí nunca fui apuntado ni tuve problemas con controles anti dopping. Yo soy un tipo que siempre ha trabajado tranquilo y bien", agregó.

Pero luego de las declaraciones del futbolista ecuatoriano, el periodista de Marca Claro, Alejandro Orvañanos, aclaró en Twitter que "Michael Arroyo nunca culpa al médico, solo explica que tomó un medicamento". (D)