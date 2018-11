Lionel Messi cumple 15 años de su debut en el FC Barcelona

Barcelona -

El 16 de noviembre del 2003, el mundo vió por primera vez jugar al astro argentino Lionel Messi con la camiseta del FC Barcelona. Con tan solo 16 años, el debut se dio en Portugal, en un partido amistoso en el Estadio O Dragao frente al Porto FC de José Mourinho, equipo que ganaría la Champions League (2003-2004). Messi confiesa que él no sabía que iba a jugar ese partido y fue su padre quien le avisó la noticia.

“A mí me lo dijo mi padre el jueves de la noche. Le había avisado Colomer (exdirectivo del FC Barcelona) a el, que a lo mejor me subían y me llevaban a Porto para jugar pero aún no era seguro. Luego lo llamaron y me confirmaron”, así expresaba Messi un día después de su debut.

En ese partido en Barcelona había jugadores de gran prestigio que estaban presentes, como: Márquez, Xavi, Quaresma , Luis Enrique, Luis García y otros. Frank Rijkaard, extécnico del cuadro 'culé' decidió llevar un equipo alterno y dejar a grandes figuras como Ronaldinho, Puyol y Saviola en España. Messi ingresa al cambio por Fernando Navarro al minuto 75 con el dorsal 14 de Johan Cruyff. “Fue muy lindo todo porque había jugadores de mucha experiencia, la verdad fue muy bueno”, añadió Messi.

“Salíamos a hacer lo mejor posible e intentar marcar un gol y acotar distancia (perdieron 2-0). La verdad en ese momento no vi que había mucho espacio. Aquí por TV veo que hay suficiente espacio (en referencia a una jugada perdida de gol de Messi contra el portero del Porto). En la a otra jugada, la pelota se me fue muy larga, el campo estaba mal y me trabe un poquito” concluía Messi en la entrevista hecha por Barca TV al siguiente día de su debut, en compañía de sus padres.

El técnico holandés Rijkaard y Messi aún no se habían conocido, ya que el argentino nunca había entrenado con el equipo de primera. Se conocieron en el aeropuerto antes de viajar a Portugal. “Se ve claramente que tiene calidad, que es un jugador con un futuro prometedor”, aseguró el holandés tras el encuentro.

Registros de Messi

Lionel Messi ha ganado en toda la historia: 33 títulos con el Barcelona: 9 Ligas Españolas, 4 Champions League, 6 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 SuperCopas de Europa y 8 Supercopas de España. Conquistó 5 balones de oro y tiene 566 goles en 650 partidos con el FC Barcelona. También posee el registro del jugador con más anotaciones en un año natural de todos los tiempos, 91 goles.