Dejan Lovren se burla de Sergio Ramos en Instagram

Dejan Lovren, defensa de la selección de Croacia, tras la victoria del jueves (3-2) ante España por la Liga de Naciones de la UEFA, horas despues publicó en su Instagram una foto y un video con tono de mofa hacia Sergio Ramos y la selección española.

Lovren, transmitió en vivo y se refirió a Sergio Ramos con gestos (usando el codo) en alusión al golpe que le propinó al central madridista durante el encuentro. En el video de Instagram, el defensor croata indicó que la selección española “es una banda”. Además (señalando las dos banderas) expresó: “Solo esta importa (la croata). Esto de aquí (la española) se apaga”.

El defensor del Liverpool, compañero de Mohamed Salah (que salió lesionado en la pasada final de la Champions ante el Real Madrid a manos de Ramos), posteó una fotografía, en la cual se puede apreciar a Lovren aplicandole un golpe con el codo en la cabeza de Ramos, acompañado de una reseña: "Estoy contento, le he matado con el codo, le he matado"

Días antes, el central croata, brindó declaraciones a medios de su país, en el cual expresó lo siguiente: “Sergio Ramos tiene más fallos que yo; Varane es mejor que él pero juega en el Real Madrid. Cuando comete un error, gana por 5-1 o 5-2 y a nadie le importa. Cuando yo fallo, es 1-0 y el choque está acabado”.

Lovren criticó el accionar del equipo español al término del partido tras no recibir las felicitaciones por parte de la selección 'roja'. "Nosotros cuando perdimos 6-0 les saludamos a ellos. Demostramos que somos un equipo con 'fair play'. Aquí sólo vino Morata a felicitarnos. El resto no y nunca he visto algo así. Obviamente ellos piensan que están por encima de nosotros y que son más grandes que nosotros, pero no lo son".