Entrenador de formativas de Barcelona: Leonardo Campana podrá sentar a Dinenno y Nahuelpán

Guayaquil -

Leonardo Campana firmó el pasado miércoles un contrato con Barcelona por un año. Roberto Burgos,entrenador de las formativas del cuadro canario, brindó una entrevista a EL UNIVERSO, en la cual contó el proceso del joven atacante en las formativas y sus cualidades.

“Leonardo era jugador de la Academia Alfaro Moreno, desde los 12 años, luego llegó a nuestro club con 15 años. En Barcelona jugó el proceso normal de cualquier juvenil, pasó por todas las Sub (16, 17, 18). Estuvo también en la reserva, pero no tenía continuidad, nuevamente vino a la Sub-18 cuando empecé a manejarla el año pasado. Estuvo también convocado en selección Sub-20 con 17 años, pero no tuvo muchos minutos”, comentó el profesor Burgos.

El adiestrador indicó que es un jugador de área y resaltó su personalidad. “Es un nueve. Tiene su velocidad pero sobre todo es fuerte, no arruga y mete, eso es bueno para un jugador que viste la amarilla. Por partido hacía entre uno o dos goles y también tiene pase gol. En lo personal, es un jugador tranquilo, respetuoso y educado, cosa que le falta a muchos jugadores. Muy humilde a pesar de que (su familia) pueda tener mucho dinero y condicones, eso es lo importante”, agregó.

En agosto del presente año, el delantero de 18 años realizó una pasantía de diez días en el Borussia Mönchengladbach, que disputa la primera divisón del fútbol alemán.

“A Campana hay que darle minutos en primera. Ahora se encuentra jugando en reserva desde que volvió de Alemania pero sé que se encuentra lesionado. Si a este chico (Campana) le dan oportunidad en primera, no va aflojar y estoy seguro que podrá sentar a Dinenno y Nahuelpán. A Leonardo le sobra personalidad, cuando estuvo en mi grupo, era un líder”, afirmó Burgos.

Jugadores con proyecciones

El entrenador de las Formativas aseguró que Barcelona tiene muy buenos elementos que el próximo año pueden subir a primera. “Byron Castillo estuvo con nosotros en reserva, Felix Torres también, tenemos chicos del año 2000 como Angelo Quiñones, Mansalva, Granda, jugadores con proyecciones que sé que estarán en primera”. (D)