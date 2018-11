Manu Balda, rostro nuevo en la Selección de Ecuador que enfrenta a Perú

A Manu Balda (26 años) le tomó ‘por sorpresa’ su primera convocatoria a la selección ecuatoriana de fútbol. Formado en las categorías menores del balompié español –migró a los 9 años– tras iniciarse en su natal Manabí, entre Riochico y Portoviejo, logró visibilidad en El Nacional, club capitalino al que llegó en 2016 y del que es figura. En diálogo con este Diario, el volante dijo que en España se ‘prioriza el trato del balón’, mientras que en Ecuador el físico del futbolista es lo principal. Balda integra el plantel con el que el DT Hernán Darío Gómez hará frente hoy a Perú, en un amistoso, en el estadio Nacional de Lima.

¿Qué sensación le deja su primer llamado a la Tri?

Es algo muy lindo, era un sueño por cumplir. Estoy viviendo cosas muy lindas que siempre había soñado y lo encararé de la mejor manera.

¿Cómo se enteró de la convocatoria en un inicio?

Me llamó un periodista amigo mío, me dio la noticia y la verdad es que en ese momento era un poco inesperada. Tuve que ver en las redes sociales si era cierto para creerlo y ahora estoy aquí (en la concentración), muy contento y con ilusión.

¿Se topó con algún compañero en la concentración?

No, no he tenido la suerte de tener a algún compañero aquí. (En Ecuador solo he jugado en el elenco de los puros criollos). Prácticamente soy nuevo, pero tengo mucha ilusión. Sé que hay un gran grupo y grandes jugadores.

¿Cómo lo recibió el resto de citados?

La verdad, muy bien. El ambiente es muy bueno; he podido compartirlo en la cena (el domingo) y son muy buenos futbolistas y muy buenos compañeros que me intentarán ayudar en todo lo que puedan.

¿Ha podido conversar ya con el Bolillo Gómez?

En la cena lo saludé, y creo que es un gran entrenador, como ya lo ha demostrado. Creo que al país y a la selección le va a hacer muy bien su llegada.

¿Cree que podría llegar a ser parte del proceso rumbo a Catar 2022?

Es la idea. El hecho de ya estar aquí es un sueño y no hay que dejarlo escapar. Trataré de que no sea ni la primera ni la última (convocatoria), sino que sean muchas más y para ello hay que trabajar día a día.

¿Cómo evalúa su rendimiento en El Nacional desde su llegada?

Creo que año tras año ha sido positivo para mí y para el club. Me he sentido muy cómodo desde el día que llegué, muy querido y muy respaldado por la dirigencia e hinchada. Mi familia también se siente muy a gusto en Quito.

¿Cómo fue posible su retorno al país?

Por intermedio de mi representante (Luis Reyes). Su hermano (Iván), quien vive en España, se contactó conmigo y me propuso llegar (por primera vez) al fútbol ecuatoriano y le dije que sí, sin pensarlo dos veces.

¿Prevé continuar en El Nacional el próximo año (tiene contrato hasta diciembre de 2020)?

Ustedes (periodistas) saben que la vida de un futbolista es incierta. Hay que aprovechar cuando estás en un buen momento para construir un futuro mejor. Este año espero terminarlo bien y luego ver qué pasa. Pero yo estoy muy a gusto en el club.

Si tuviera que cambiar de club, ¿preferiría uno nacional o extranjero?

Está claro que uno siempre quiere viajar al extranjero, a países que económicamente están muy por encima y yo creo que ese es el objetivo.

Ya ha dicho que tiene inclinación por Emelec; en el caso de que otro club grande del país le hiciera una propuesta, ¿aceptaría?

Yo no soy emelecista cerrado. Si pudiera jugar en Barcelona o en Liga (de Quito), que son grandes clubes de Ecuador, lo haría perfectamente. Sí, mi familia se inclina por Emelec, pero eso no quiere decir que les cierre puertas a otros.

¿Qué diferencia nota entre el balompié ecuatoriano y el de España?

En España priorizan un poco más el trato del balón. Quizás aquí les gusta el jugador que sea un poco más veloz, más fuerte, priorizan el físico. (D)

Amistoso Perú-Ecuador

Perú

Álvarez; Advíncula, Ramos, Abram, Trauco; Tapia, Benavente, Yotun, Carrillo; Flores, Farfán. DT: Ricardo Gareca.

Ecuador

Domínguez; Paredes, Mina, Achilier, B. Caicedo; Méndez, Orejuela, A. Valencia, Ayrton Preciado; E. Valencia, Bolaños. DT: Hernán Darío Gómez.

Árbitro: Leodán González (Uruguay).

Hora: 20:30.

Estadio: Nacional del Perú (Lima).

Transmisión: Directv, Univisa (PPV).