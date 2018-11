Luka Modric es el más opcionado a ganar el Balón de Oro, según colaborador de France Football

París -

La ceremonia de la entrega del Balón de Oro será el próximo lunes 3 de diciembre (15:00 hora de Ecuador) por la revista France Football, y se llevará a cabo en el Grand Palais de París de los Campos Elíseos, que se destaca por su gran cúpula de cristal.

El último galardonado fue Cristiano Ronaldo y recibió el trofeo en el lugar más emblemático de París, la Torre Eiffel. Este año se premiará a dos galardones más: El Balón de Oro Femenino y el Trofeo Kopa (al mejor jugador menor de 21 años), que cuenta como favorito al campeón del mundo Kylian Mbappé.

Xavier Barret, antiguo colaborador de France Football y L´ Equipe aseguró en un programa de radio en la cadena Radio France Internationale que tiene un adelanto de los primeros puestos. “Según la información que dispongo, después de contar una parte de los votos pero no todos los votos, los puestos son los siguientes: 1. Modric, 2. Varane y 3. Mbappé. Griezmann no está entre los tres primeros, pero es un recuento parcial. Todavía faltaban votos", según recoge el diario Le Figaro.

Las votaciones para elegir al ganador se cerraron el pasado viernes y contó con la votación de 194 periodistas para escoger el triunfador del Balón de Oro número 63. Los jugadores más cercanos al trofeo son Antoine Griezman, Raphael Varane y Kylian Mbappé y Luka Modric (ganador del premio The Best), sin dejar a un lado la presencia de Messi y Cristiano.

Para Mbappé, no se acabará en el 2018 la década de dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. "No, porque el final será cuando haya alguien que lo haga mejor, ¡nadie lo hace mejor ahora (risas)!", asegura el internacional francés en una entrevista concedida a la agencia AFP.

Sin embargo, Kylian matiza su respuesta: "No creo que uno de ellos gane el Balón de Oro este año porque fue un año de la Copa del Mundo, y la Copa del Mundo tiene prioridad, pero si coges al jugador en estado puro, todavía no hay nadie mejor, este año todavía eran los dos mejores goleadores. Messi, el máximo goleador europeo (Bota de Oro) y Ronaldo el máximo goleador en la Liga de Campeones". Mbappé considera que por ese motivo el premio debería ser este año para un futbolista francés."Francamente, pienso que hicimos algo grande (ganar el Mundial), no sería injusto porque es una palabra fuerte, pero sería una pena que un francés no la ganase" concluyó. (D)