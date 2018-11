Gerardo Martino es elegido como mejor técnico de la MLS

Atlanta -

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, entrenador de Atlanta United, fue nombrado como el DT del Año en la MLS, anunció este martes la liga de fútbol estadounidense. Martino, de 55 años, llevó a su equipo a jugar la final de la Conferencia Este contra Red Bulls de Nueva York. Atlanta sumó un récord de 21 victorias en la temporada regular.

Al sumar la mayor cantidad de puntos agregados de sus campañas de 2017 y 2018, Atlanta obtuvo un lugar en la Liga de Campeones de la Concacaf del próximo año. Martino, exentrenador del FC Barcelona y de las selecciones de Argentina y Paraguay, asumió en el United a fines de septiembre de 2016 y anunció el mes pasado que dejará el equipo al final de esta temporada.

Martino reforzó el equipo con jugadores muy jóvenes y con buena proyección futbolística, así lo afirmaba Martino al principio de la temporada. Miguel Almirón y Josef Martínez son las figuras más destacadas de este equipo dirigido por el argentino, los cuales anotaron para el Atlanta el pasado domingo ante el New York City y le dieron el pase a la final de la Conferencia Este.

El cuadro de Martino superó a los demás equipo en cuanto a goles anotados, marcando 70 goles en dos temporadas consecutivas por primera vez en la historia de la MLS. Martino, que es observado por la Federación Mexicana para la dirección de la selección , al igual que la AFA (Asociación de Fútbol Argentino), los medios de los países mencionados hacen eco de este logro en los principales portales. (D)

