Despedida de Wayne Rooney de la selección de Inglaterra mueve venta de boletos para amistoso con EE.UU

Londres -

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) ha vendido más de 20.000 entradas para el amistoso de la selección de Inglaterra contra Estados Unidos, desde que se confirmó el regreso al equipo solo para este partido del ex capitán Wayne Rooney, el cual será la despedida con la camiseta de su país, dijo este martes una portavoz del organismo.

Se espera que el jugador de 33 años, máximo goleador de la selección de Inglaterra con 53 goles, dispute su partido número 120 para su país en el duelo amistoso que se jugará en Wembley el jueves 15 de noviembre, tras dos años después de vestir la camiseta inglesa ante Escocia, en noviembre del 2016.

“Estoy ansioso por reunirme con la selección de Inglaterra. Siempre será un gran honor. ¡Una semana emocionante para la Fundación WR”, escribió Rooney en su cuenta de Twitter. La participación de Rooney en este partido aceleró la venta de boletos durante la semana pasada y ahora se pronostica una asistencia de alrededor de 60.000 personas. El partido recaudará fondos para la fundación Wayne Rooney, cuyo objetivo es mejorar la vida de niños desfavorecidos.

“Jugar para Inglaterra fue el mayor honor de mi carrera, así que hacerlo por vez 120 y última será un momento parcialmente especial para mí. me parece adecuado que el partido sea contra Estados Unidos y espero que ambos grupos de aficionados disfruten del partido”, agregó en una entrevista con los medios ingleses el ex Manchester United.

Debutó a nivel internacional en el 2003 como el jugador más joven de la historia de la selección inglesa, Rooney superó a Bobby Charlton como el máximo artillero de su país en 2015. Wayne representó a Inglaterra en tres Mundiales y tres Eurocopas.

Rooney, quien comenzó su carrera en el Everton, estuvo 13 temporadas en el Manchester United, donde fue campeón 13 veces dentro del territorio inglés (4 de ellas Premier League), una Champions League (2007/2008), en el 2008 ganó el Mundial de Clubes y el 2017 fue campeón de la Liga Europa de la UEFA .

Después de una temporada de regreso en el Everton, el goleador se mudó a Estados Unidos para unirse al D.C. United, al que ayudó a clasificar a la postemporada en su primera campaña en la MLS. Ha convertido 365 goles en toda su carrera profesional. (D)

Looking forward to meeting up with the @England squad later today, always a huge honour. An exciting week for @FoundationWR! https://t.co/5X6Ef5QvxE ---------------- pic.twitter.com/syTvuTxhxx

— Wayne Rooney (@WayneRooney) November 12, 2018