Bryan Angulo: Emelec es la mejor vitrina

Bryan Angulo, el artillero del líder Emelec y segundo máximo anotador del torneo (25 dianas), inició su carrera como un volante ‘10’ desde los 13 años, cuando se formaba en Rocafuerte FC bajo la tutela del DT Vicente Corozo.

Esa cualidad, reconoce, le ha favorecido al momento de definir su actual perfil de artillero. Convocado a la selección de Ecuador, por segunda vez bajo el mando de Hernán Darío Gómez, el Cuco dice estar motivado porque podrá compartir la concentración con un “capitán” como Antonio Valencia.

Angulo (22 años) habló con EL UNIVERSO en el hotel Oro Verde, el pasado domingo.

Su tarjeta de presentación no solo son sus 25 goles, sino su capacidad de resolución en el área, ¿cómo pulió este perfil?

Si no fuera por mis compañeros, yo no hiciera nada de esto, no llegaría hasta donde estoy. También es importante el apoyo de mi familia.

¿Extraña a su socio Ayrton Preciado, hoy en Santos Laguna de México?

Con Ayrton, en el 2017, éramos imparables. Así como él me extraña también se lo extraña acá, pero los jugadores que están en el club están haciendo bien su trabajo. Conversamos mucho y recordamos las paredes (jugadas) que hacíamos.

¿Cómo afectó la partida de Preciado a Emelec?

Al inicio sí se sentían las ausencias de (Fernando) Gaibor y de Preciado que, como se sabe, eran jugadores muy importantes en el equipo que nos creaban mucho juego; individualmente también ayudaban mucho. Ahora están (Joao) Rojas, (Carlos) Orejuela...

¿Haberse iniciado como 10 lo favorece cuando define?

Me favorece en definición y en muchas cosas. Me ha ayudado mucho, se me hace un poco más fácil jugar de espaldas, habilitar a mis compañeros, pivotando y todo eso.

¿Por qué dejó de ser 10?

En mis tiempos (de juvenil) estaba el profesor Vicente Corozo, él me inició en Rocafuerte FC. Le gustaba mi juego, me decía que le gustaba cómo yo definía, y me recomendó que yo jugase más adelante, que vaya al área, y eso se ha plasmado ahora en mi juego, lo que me ha llevado a lograr cosas grandes en Emelec.

Tiene una manera muy particular de definir, parece que replicara el mismo movimiento partido a partido. ¿Se ha fijado?

Estoy muy agradecido con el profesor (Alfredo) Arias (ex-DT de Emelec), porque él fue quien me enseñó mucho. Siempre me hacía quedar en los entrenamientos a que defina mucho en los palos y eso me ha ayudado mucho.

Se quedaba en Los Samanes haciendo 'sobretiempo'.

Sí, siempre me quedaba después de los entrenamientos media hora más, 45 minutos más practicando la definición. Cuando estaba Arias me quedaba con él, ahora me quedo con el profesor Nicolás Domínguez (asistente del DT Mariano Soso), que también jugaba de delantero.

¿Emelec es la mejor vitrina del Ecuador?

Para mí, sí. Emelec es la mejor vitrina, te vas bien vendido y si haces bien las cosas, puedes partir a un mejor lugar.

¿Cree que ya es hora de salir del país?

Dios tiene el control de todo. Por ahora estoy tranquilo y mentalizado en Emelec. Si se da la oportunidad de salir, sería lo mejor para el club y para mi familia.

¿Qué cree que le falta aprender?

Tengo 22 años, creo que me falta mucho por aprender. A mis padres les digo que no sé nada, que no sé jugar, que me falta aprender mucho.

¿A cuál liga apunta?

La alemana. Me gustan el Dortmund y el Bayern.

¿Por qué Emelec no pudo demostrar en la Copa Libertadores 2018 que era un campeón nacional?

A veces son muchos factores... Hay equipos muy fuertes en la Libertadores que a veces te superan y si no estás atento te eliminan. Fue injusto quedar fuera de la Libertadores 2017 (ante San Lorenzo por penales en octavos de final).

¿Cree que su club cerrará este año como el 2017?

Ahí están las posibilidades. Nos daban por muertos y ahora hay que mantener la humildad, ganar cada partido que nos toque y llegar a la final.

¿Cuál es su expectativa de esta convocatoria a la Tricolor?

Estoy muy emocionado de llegar a compartir con personas que han logrado mucho dentro y fuera del país. Nunca me imaginé compartir con Antonio Valencia, el capitán del Manchester United. Estoy agradecido con el profesor Bolillo Gómez porque me ha tomado en cuenta. Todo lo que he hecho en mi club se ha visto reflejado y merezco estar acá (en la Tricolor).

¿Le gustaría que el delantero Felipe Caicedo regresara a la Tri?

Sí, es un jugador importante.

De ganarle a Perú el jueves, ¿la Tri podría recuperar un poco de prestigio?

Prestigio y mucha confianza. Va a ser una muy buena vitrina.

Se rumoreaba mucho eso de la MLS (liga de EE.UU.). Si no se dieron las cosas, fue por algo. Si me toca salir en diciembre, seré mejor vendido. A pesar de la edad (de Mariano Soso, 37 años), que es muy joven, sabe mucho de fútbol, lo vive con mucha pasión y me da muchos consejos.

(D)