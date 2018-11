Reclutador del FC Barcelona observó a jugadores de Independiente del Valle

Pep Boada, uno de los scouts que tiene el Fútbol Club Barcelona, estuvo en Ecuador y observó a jugadores de Independiente del Valle, que derrotó 3-1 ante Delfín el pasado sábado.

Gonzalo Plata, promesa del equipo de Sangolquí, quien anotó el tercer tanto sobre los manabitas, se refirió al presunto interés del cuadro de Lionel Messi para llevarlo a Cataluña.

“El presi Michel Deller me dijo después del partido que está orgulloso de mí y que siga haciendo las cosas así. Me felicitó y me pidió que le regalara la camiseta porque fue mi primer gol”, mencionó el puntero guayaquileño de 18 años en diálogo con radio Área Deportiva.

"No supe nada de esa visita, pero me enteré después del partido que el presidente Deller se tomó una foto con una camiseta mía con uno de ellos (scouts del FC Barcelona). Yo me siento muy feliz (por el presunto interés del FC Barcelona), todo el mundo sueña con jugar en un equipo grande y más en el Barcelona de España, donde han pasado los mejores del mundo".

Plata recibió la confirmación de la visita del observador extranjero a través de su compañero Stiven Plaza, que es pretendido por el Valladolid de España.

"Stiven me contó después del partido que había empresarios del Barcelona de España en Ecuador. Creo que dejé una buena impresión, y me siento feliz porque puedo estar más cerca de cumplir mi sueño desde niño que es jugar en el Barcelona de España. No me han hablado del Manchester City pero también me gustaría jugar ahí”, dijo.

Por su parte, Manuel Sierra, representante español de Gonzalo Plata, también confirmó a la misma emisora la presencia de Pep Boada en el país. “Sé que ha estado gente de Barcelona (de España) pero no sé a quién ha ido a ver, no sé si es por Gonzalo Plata, Stiven Plaza o Ángelo Preciado”.