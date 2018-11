Al goleador John Cifuente no le interesa romper récords

El artillero nacional John Cifuente le marcó a Emelec, en la última jornada, y llegó a 35 goles, con lo cual quedó a uno de igualar la marca del argentino-ecuatoriano Ángel Liciardi, que en 1975 convirtió 36 en el torneo ecuatoriano.

A cinco fechas del final, el esmeraldeño, de 26 años, tiene reales posibilidades no solo de alcanzar la cifra de goleo de Liciardi, sino de superarle. Luego, tratar de llegar al récord impuesto por el santodomingueño Jaime Iván Kaviedes, quien en 1998 anotó 43.

Consultado sobre este tema, Cifuente dejó en claro su postura: "No estoy interesado en superar a Jaime Iván. Lo que más me importa es aportar con mi granito de arena para que Universidad Católica clasifique a la Copa Libertadores. Quiero marcar muchos más goles, pero no estoy pendiente de ningún récord", apuntó.

Al momento, el equipo camarata es quinto en la tabla acumulada con 61 puntos, y está fuera de la zona de acceso a la Libertadores.

Duelo ante toreros

En esta jornada, el domingo a las 17:00, Católica recibirá a Barcelona, y Cifuente se ilusionó con anotarle al elenco dirigido por Guillermo Almada, pero aceptó que la misión será complicada.

"Es difícil, difícil jugar contra Barcelona porque juega bien. Este año nos han ganado los tres partidos, pero estamos muy bien y buscaremos que los tres puntos se queden en casa", comentó Cifuente, aunque resaltó el buen nivel de los defensas toreros Xavier Arreaga y Félix Torres.

Interrogado si aún Católica puede rematar en el primer puesto en esta etapa, el goleador respondió: "Es difícil porque dependemos de otros resultados, y cuando eso pasa es complicado. Ahora nosotros apuntamos a una Libertadores", indicó. (D)