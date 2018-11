Cristiano Ronaldo vuelve a quedar fuera de la convocatoria de Portugal

Lisboa -

Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la selección portuguesa y el jugador con más convocatorias internacionales de su país, volvió a quedar excluido el jueves de la lista del seleccionador Fernando Santos para el equipo que disputará la Liga de Naciones de este mes contra Italia y Polonia.

Ronado, tras los acuerdos con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, fernando Gomes y Fernando Santos, no fue convocado para los compromisos de Portugal en el mes de octubre. Esto coincidió con la polémica en la que el jugador portugués está envuelto, tras la acusación de haber violado a una mujer en Las Vegas, Estados Unidos en el año 2009.

Santos ya había omitido a Ronaldo de la convocatoria en septiembre y octubre, diciendo que la decisión se había tomado por consentimiento mutuo porque el jugador, de 33 años, aún se estaba adaptando tras su fichaje por la Juventus desde el Real Madrid.

"Lo único que diré sobre Ronaldo es que espero que gane el Balón de Oro", dijo Santos, refiriéndose al premio anual al jugador del año de la revista France Football (Ronaldo ha conseguido cinco Balones de Oro, en las ediciones de los años 2008, 2014, 2014, 2016 y 2017).

"No se trata sólo de Ronaldo, he dicho que nadie está excluido. No vale la pena crear un gran alboroto al respecto" concluyó Santos. (D)