José Mourinho explica su gesto hacia los aficionados de la Juventus

Turín -

El Manchester United remontó el resultado adverso en los últimos minutos y consiguió la victoria de visitante ante la Juventus de Turín por fase de grupos de la Champions League. Al término del cotejo, José Mourinho, DT de los 'Diablos Rojos' realizó un gesto (se puso la mano en la oreja) que eufreció a la afición italiana, esto provocó reclamos hacia el portugués por parte de varios jugadores de la Juventus (Dybala, Chiellini y Bonucci).

Sergio Romero y Ashley Young del United, llevaron a su técnico al camerino para evitar mayores inconvenientes. En la rueda de prensa posterior al partido, 'Mou' expresó su molestia ante una periodista (quien le consultó sobre su reacción finalizado el encuentro) y explicó los motivos de su gesto ante la afición de la “Vecchia Signora”.

“¿Es usted española? Por eso no entiendes italiano. ¿Sabes lo que me llamaron por 94 minutos? Me faltaron el respeto. Fue una ofensa lo que ellos me hicieron. Esto no es una ofensa (en alusión al gesto de la mano detrás de la oreja), es como decirle: dime más de lo que me gritaste todo el partido” afirmó.

"No volvería a hacer ese gesto, pero no creo que haya ofendido a nadie, y en ese momento me pareció la respuesta adecuada para quienes habían insultado a toda mi familia y también al Inter (club al que dirigió entre 2008 y 2010)”, agregó.

No obstante, Mourinho aseguró que si hubiera estado calmado no reaccionaba de esa manera. “Obviamente en frío, me hubiera ido a casa”. El portugués indicó que solo fue a hacer su trabajo y no tolera que se metan con su familia. (D)