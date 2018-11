Jhon Cifuente insiste en que no desaprovechará la nueva oportunidad que le da la Selección

John Jairo Cifuente vuelve a la convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol con una advertencia: no desaprovechar oportunidades.

El goleador de la Universidad Católica contó que se enteró del llamado de la Tri al finalizar la práctica de su equipo, este miércoles. El coordinador de los 'camarattas' le dio la enhorabuena.

Ahora su intención, dice, es "aprovechar al máximo" y "no desaprovechar más" las oportunidades de ser jugador de la selección. Entonces agradeció al entrenador Hernán Darío Gómez, quien a su juicio el artillero debe fijarse en su "peso" y en la "continuidad en su trabajo".

Entrevistado por el programa Mundo Deportivo Cifuente reveló que mantuvo contacto con 'Bolillo' Gómez luego de la falta disciplinaria que cometió en agosto pasado al llegar atrasado a la concentración tricolor, en Quito.

Dice estar feliz por la nueva oportunidad porque sabe que llegaría la nueva llamada de la FEF, pues, el delantero sigue en racha de goles.

"Me mantenía en esto (pensar en que lo volverían a llamar). Quiero seguir marcando muchísimos más goles, no me voy a conformar. En la Selección quiero aumentar mi nivel, no me voy a conformar", expresó el 'Degollador'.

"En los minutos que me den siempre voy a dar mi máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien. Solo toca aprovecharlo de la mejor forma", apuntó. (D)