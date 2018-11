Guillermo Almada: En Barcelona pensamos en Católica, luego serán otros rivales

Cuatro puntos distancian a Barcelona del liderato del torneo nacional, a falta de cinco fechas para el cierre de la segunda etapa, situación global que no está dentro de los cálculos inmediatos del DT Guillermo Almada, quien –dijo– primero apunta a su siguiente rival, la Universidad Católica.

“Tenemos que pensar ahora en Católica, no en los rivales que vendrán después”, dijo el estratega torero luego del reciente triunfo (3-1) ante Aucas en el estadio Monumental.

El elenco canario no podrá trepar a la cima de la clasificación ni siquiera si derrota a la Chatoleí el domingo en el Olímpico Atahualpa y seguirá dependiendo de los clubes que se sitúan en el tope de la tabla de posiciones; sin embargo, Almada apunta a minimizar “el margen de error” que tiene el club torero respecto de los de Macará, Emelec, Delfín y Liga.

“Hay mucha paridad entre todos los equipos”, exteriorizó el técnico de Barcelona. “Esperamos seguir mejorando y reducir ese margen de error. La idea (contra los santos) va a ser la misma (que ante otros rivales): salir a buscar el partido”.

Alfaro Moreno replica

El vicepresidente deportivo de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, dijo que “hay un clima de hipocresía” en la dirigencia del fútbol nacional, luego de que Nassib Neme, presidente de Emelec, calificó a la dirigencia torera de ‘llorar’ en sus quejas por el arbitraje del torneo.

Las declaraciones del directivo canario surgen, además, una vez que Aquiles Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, respondió también al principal azul al señalar: “Usted (Neme) es uno de los que fomentan el respeto y (sin embargo) empieza con el irrespeto”.

“Total respaldo a mi amigo Aquiles. Comparto lo que dijo: hay un clima de hipocresía muy grande. No pienso ni contestar ni mencionar al directivo que lo dijo. No tiene caso. Uno demuestra quién es no con palabras, sino con hechos, a lo largo de nuestra trayectoria”, añadió Alfaro Moreno luego del triunfo de Barcelona contra Aucas.

“Hay maneras de señalar cosas que algunos no quieren ver. Si a eso le llaman llorar, prefiero que me acusen de eso y no de otras cosas”, agregó.

Días atrás, Neme había señalado, en diálogo con EL UNIVERSO: “Barcelona históricamente llora cuando no lo favorecen los árbitros. Es el alarido histriónico de un llorón más. Es la retórica siempre usada por estos últimos dirigentes de Barcelona. Solo hablan del arbitraje cuando pierden, y cuando ganan, así sea con yerros arbitrales, no se acuerdan de los jueces”.

Guillermo Almada, técnico de Barcelona

