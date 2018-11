Ernesto Valverde: Lionel Messi está disponible, pero no lo vamos a arriesgar

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que Lionel Messi podría jugar el martes ante Inter de Milán por la Champions League, a poco más de dos semanas de sufrir una fractura en un brazo, pero recalcó que el equipo no correrá ningún riesgo.

Messi fue la gran sorpresa en la nómina del Barça, ya que se esperaba que estuviera fuera de las canchas por tres semanas tras la lesión que sufrió el 20 de octubre.

El delantero argentino volvió a entrenar la semana pasada y podría ayudar a que el elenco culé se asegure la clasificación a los octavos de final si gana el encuentro en San Siro por el Grupo B.

"Leo está en ese punto en que puede estar disponible. Veremos qué sensaciones tiene. Tiene que tener ese punto de seguridad para poder jugar", dijo Valverde el lunes en rueda de prensa. "Tengo muchas opciones. No puedo anticipar ninguna porque aún no hemos entrenado. Lo que seguro que sé es que no correremos ningún riesgo".

Barcelona ganó los cuatro partidos que jugó sin Messi desde que el atacante se lesionó, incluyendo el 2-0 sobre Inter en el Nou Camp y la goleada 5-1 sobre el Real Madrid.

"Estamos contentos de tenerlo con nosotros, es bueno que esté ya en la dinámica. Para nosotros es muy importante, es el mejor jugador del mundo y es normal que una baja como él influya en el equipo", señaló por su parte Sergi Roberto.

"Pero con su baja hemos dado un paso más, hemos demostrado que estamos todos aquí para sumar y esta es la línea a seguir, tenemos un gran equipo", agregó el centrocampista. (D)