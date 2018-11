Julen Lopetegui es el mejor entrenador que he tenido, asegura Dani Carvajal

El defensor del Real Madrid, Dani Carvajal dijo que el cesado técnico del club Julen Lopetegui es el mejor entrenador con el que ha trabajado en su carrera.

Lopetegui fue destituido la semana pasada después de menos de cinco meses al frente del banquillo del Madrid, tras una contundente derrota 5-1 contra el Barcelona y una pésima racha que llevó al club a la novena posición de la liga española.

El técnico vasco lleva un año de pesadilla tras ser cesado en el verano de la selección española en la víspera del Mundial de Rusia tras aceptar el cargo en el Real Madrid.

Sin embargo, Carvajal, quien ganó tres veces la Champions League con el Madrid bajo el mando del técnico Zinedine Zidane, apoyó con fuerza a Lopetegui.

Carvajal, a tope con Lopetegui: "Hasta que no me encuentre a un entrenador que sea mejor que él, lo seguiré diciendo" https://t.co/5zREFYNrKh — 20m - Deportes (@20mDeportes) 5 de noviembre de 2018

"Para mí es el mejor entrenador que he tenido", dijo Carvajal a Televisión Española (TVE). "Desafortunadamente, no ha tenido esa pizca de fortuna con nosotros. Su manera de ver el fútbol, su forma de gestionar el grupo, de estar con los jugadores, es algo que comparto, es mi idea de ver el fútbol".

"Lo he dicho antes de que Lopetegui fuese entrenador del Real Madrid, lo digo ahora que ya no está con nosotros y hasta que no me encuentre un entrenador que para mí sea mejor que él lo seguiré diciendo", agregó.

El sustituto de Lopetegui, el entrenador interino Santiago Solari, suma dos victorias en dos partidos, aunque Carvajal no ha podido jugar en ninguno de ellos por una lesión.

El lateral derecho no estará tampoco disponible para el viaje del Madrid a República Checa para enfrentarse el miércoles al Viktoria Plzen por la Champions League. (D)