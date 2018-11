Universidad Católica busca ganar al ‘arrollador’ Emelec

Quito -

El DT Santiago Escobar ha logrado que Universidad Católica muestre buen fútbol, pero eso no siempre se ha traducido en triunfos. Los camaratas suman 23 puntos y el colombiano se ilusiona con ganar esta etapa. Para ello dijo que es imperioso ganar hoy a un “arrollador” Emelec. En diálogo con este Diario calificó de “vivo” al delantero azul Brayan Angulo por su picardía para jugar. A su vez, alertó a la zaga eléctrica a tener cuidado del artillero Jhon Cifuente, quien lleva 34 tantos.

¿Qué opina de Emelec?

Es un rival de categoría. Tiene un técnico (Mariano Soso) que llegó a imponer un esquema de juego y que de local es muy fuerte. Le costó de visitante, pero en la última jornada le ganó (0-1) al Aucas. Emelec de local es arrollador, con una tribuna que empuja.

¿En lo futbolístico?

Es un equipo con mucha velocidad. Joao Rojas por izquierda, Romario Caicedo por derecha y a ello sumado la movilidad de Brayan Angulo. Además, tiene un volante como Nicolás Queiroz que le da mucho fútbol. Será un partido importante para los dos. Les hemos ganado los tres partidos este año (2-0, 2-3 y 1-0), pero sabemos que es muy complicado. El Capwell es una cancha difícil.

¿Cómo contrarrestará las virtudes del rival?

Teniendo la pelota, sin dividirla, sin meternos atrás. Eso entrenamos, pero si el rival nos lleva (a nuestro arco) no es por orden de uno. Me gusta que mis equipos salgan a someter, a proponer, pero el rival igual tiene argumentos.

Un empate no le alcanza a Católica, ¿cómo ganar?

Un empate en el Capwell sería un buen resultado en otro momento, pero hoy la diferencia de cinco puntos con Macará no es muy buena. Saldremos a ganar, al igual que Emelec. Será partido con muchas ocasiones de gol porque en la cancha estarán dos goleadores como Brayan Angulo y Jhon Cifuente.

¿Marca especial a Angulo?

Católica juega en zona, aunque hay situaciones donde se marca de forma individual como en la táctica fija. A Angulo hay que ajustarlo bien, anticiparlo y no dejarse ganar las espaldas porque es vivo y sabe jugar al fútbol.

¿Algún apunte a Cifuente para que supere a la zaga?

A Jhon hay que acompañarlo. Él entiende que necesita de los volantes mixtos, de los extremos de los pasadores. Emelec se debe preocupar de la ofensiva de Católica.

Hubo arbitrajes polémicos en la última jornada, ¿se ha hablado de este tema?

Lo hemos hablado. Nos han pitado diez penales y no digo que no han sido los diez, pero por lo menos la mitad no nos han dejado bien. Se viven momentos álgidos en el torneo. Lo único que se pide es que a todos nos juzguen

de igual forma y ojalá sea

así hasta el final. (D)