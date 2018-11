Kevin De Bruyne será baja en Manchester City por una lesión en su rodilla izquierda

El internacional belga del Manchester City Kevin De Bruyne, tocado en los ligamentos de la rodilla izquierda contra el Fulham el jueves en la Copa de la Liga, estará de baja "entre 5 y 6 semanas", según el comunicado publicado por los Citizens este viernes.

"Kevin De Bruyne sufre una lesión en el ligamento de la rodilla izquierda que se hizo en el partido de octavos de la Copa de la Liga contra el Fulham el jueves. El belga pasó un escáner este viernes. No es necesario una operación, pero estará de baja entre 5 y 6 semanas", señaló el comunicado.

De Bruyne salió cojeando a algunos minutos del final del partido, ganado por el City en el Etihad Stadium (2-0), tras una mala caída en un choque con Timothy Fosu-Mensah.

"Me quedé muy triste, no le vi después del partido. El médico me dijo que (De Bruyne) estaba muy triste, pero hoy estaba menos afectado y mejorará la moral en los próximos días", señaló su técnico Pep Guardiola.

"Somos un equipo fuerte, con o sin Kevin, tendremos que seguir sin él y esperar su regreso", añadió.

Lesionado en la rodilla derecha a mediados de agosto, solo ha disputado cinco partidos con el City desde su regreso a principios de octubre. (D)