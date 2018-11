Aquiles Álvarez respondió a las declaraciones de Nassib Neme vía Twitter

Nassib Neme, presidente del C.S Emelec, brindó una entrevista a EL UNIVERSO, en la cual se refirió a varios temas que perturban el fútbol ecuatoriano, también levantó malestar en la dirigencia canaria tras indicar que Barcelona “llora” cuando las decisiones arbitrales no le favorecen.

“Barcelona históricamente ha llorado. No me merece ninguna opinión porque es el alarido histriónico de un llorón más. Esa es la verdad y la digo sin ninguna clase de reparo. Es la retórica que siempre han utilizado estos últimos dirigentes de Barcelona. Solo hablan de arbitraje cuando pierden y cuando ganan así sea con ayudas arbitrales no se acuerdan de los árbitros, esa es la verdad”, concluyó Neme.

Aquiles Álvarez, tras estas declaraciones no se quedó callado. Expresó su descontento y rechazo total ante los calificativos de Neme. Vía Twitter indicó lo siguiente:

“¿Quién llora?, usted es uno de los que fomenta el respeto y comienza el irrespeto. “Es el alarido histriónico de un llorón más”. ¿Por qué esa falta de respeto?. Por eso estamos como estamos. El irrespeto reina. Ya nadie se puede quejar de un árbitro porque es un llorón”.

“Mi cítica fue objetiva. Incluso critiqué al árbitro cuando anuló la posición de gol de (Juan Manuel) Tévez ante el Macará. De ahí, el arbitraje en Chillogallo fue una vergüenza y la vió todo el Ecuador. ¿No creo que usted piense que fue un buen arbitraje?. Rechazo rotundamente las declaraciones suyas, están de más”, agregó el joven directivo torero.

Álvarez concluyó con un segundo tweet donde publicó una fotografía de una redacción, en la cual Neme calificó al arbitraje de “impresentable” en el último Clásico del Astillero jugado en el Monumental, con victoria canaria (1-0). (D)