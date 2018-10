Omar Ponce asume 'errores' en el partido Aucas-Emelec

Guayaquil -

El juez central Omar Ponce brindó declaraciones tras el polémico arbitraje en el partido que Aucas cayó 0-1 ante Emelec, el pasado domingo en la capital. Ponce asumió su error y enfatizó que se debe denunciar las especulaciones que han emitido contra él, por parte de algunos dirigentes .

“La responsabilidad está siempre, los errores siempre van a haber y hay que asumirlos con responsabilidad. Somos seres humanos, lamentablemente, en la etapa que estamos viviendo los errores son más neurálgicos, porque hay más interés de por medio”, expresó Ponce en declaraciones a los medios de comunicación.

Ponce está en el 'ojo de la tormenta' luego de que el domingo sancionara un polémico penal a favor de Emelec, por una aparente mano de Byron Mina, cuando este caía después de un forcejeo con Romario Caicedo. Desde los 11 metros Bryan Angulo anotó el tanto de la victoria

El arbitro guayaquileño expresó su malestar ante las declaraciones de varios dirigentes de los clubes. “Yo no puedo decirles nada, si tienen ese tipo de opiniones, me imagino que algo conocen, sería bueno que lo denuncien y que no estén con este tipo de especulaciones”, añadió el árbitro de 41 años.

Solicitud de incorporar un árbitro adicional

Por su parte, Luis Muentes, Presidente del Gremio de Árbitros y la Comisión de Arbitraje; tiene la intención de solicitar al Comité Ejecutivo de la FEF, la incorporación de un árbitro auxiliar en lo que resta del campeonato.

Ponce comentó "Si se puede, bienvenido sea, mientras más ayuda tengamos dentro del campo, todos ganamos. Sería muy provechoso para el fútbol porque necesitamos tener mayor número de aciertos. Es lamentable tener que pasar por estas cosas (no pitará en la fecha 17) pero hay que asumirlas con responsabilidad, fue un partido con errores pero así es el fútbol", concluyó.