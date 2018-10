Edinson Cavani recibió el premio 'Golden Foot' 2018

El delantero uruguayo Edison Cavani, recibió este miércoles el 'Golden Foot' 2018; un premio que se otorga al mejor jugador mayor de 28 años de la temporada y que tuvo dentro de sus candidatos a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El delantero del PSG recibió este galardón, que a pesar de no tener tanto peso mediático como el Balón de Oro o el 'The Best', significa un reconocimiento importante que ha sido otorgado a grandes figuras del fútbol mundial como Andrés Iniesta, Gianluigi Buffon, Ryan Giggs y Alessandro Del Piero.

En la ceremonia de premiación, Cavani aseguró que está listo para volver a jugar luego de ser baja en el compromiso ante el Marsella (victoria 2-0 de visita) por una molestia muscular en su muslo derecho. El goleador aparecería ante el Lille el próximo viernes.

Cavani llegó al conjunto parisino en el 2013 procedente del Nápoli de Italia. Y desde entonces ha ganado 4 ligas, 5 Copas de Francia y una Supercopa de Francia, además es el goleador histórico del club con 176 goles en 256 partidos. (D)