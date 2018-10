Gremio presentará reclamo ante Conmebol por ingreso indebido de Marcelo Gallardo al camerino de River Plate

Gremio presentará un recurso ante la Conmebol contra River Plate argumentando que el técnico argentino Marcelo Gallardo, suspendido para la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, interfirió de forma directa en el juego de este martes en el que el once brasileño cayó 2-1 y quedó eliminado.

"Estamos preparando el recurso. El entendimiento no es de Gremio (de que hay una irregularidad). Es de la Conmebol. La Conmebol lo castigó (a Gallardo), y él influyó directamente en el resultado del partido", dijo Nestor Hein, dirigente ejecutivo del club, citado por el portal de noticias Globoesporte este miércoles.

El 'Muñeco' Gallardo vio el juego de este martes en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre, pero fuera del gramado. Sin embargo cámaras lo filmaron hablando por handy (radio de mano), supuestamente girando instrucciones a su banca.

El entrenador también fue visto bajando a conversar al vestuario con los jugadores en el medio tiempo.

Consultado por los medios tras el partido, el argentino reconoció la acción pero dijo no estar arrepentido, incluso si esto le cuesta perderse la final del torneo continental.

"Me tomé el atrevimiento de bajar en el entretiempo y hablar con los jugadores porque creía que lo necesitaban y que yo también lo necesitaba y bueno, tal vez, incumplí una regla de no tener que entrar al vestuario que era lo que no estaba permitido, pero lo reconozco y lo asumo. No me arrepiento para nada", dijo.

Visiblemente incomodado al preguntársele sobre si le preocupaba perderse la final, contestó "no me importa si es así, que sea así".

Para Gallardo la sanción en su contra fue "injusta" e "indignante" porque "te quitan el derecho a la libertad de trabajo. Está bien que te multen, uno es responsable técnico y si el equipo sale un minuto tarde, puede pasar, por eso te suspenden y te cortan la libertad de trabajo", cuestionó. (D)