Mundialito de clubes se iniciará este jueves

El Sexto Mundialito de Fútbol de Clubes del Ecuador se iniciará este jueves, desde las 07:10, en la Ciudad Deportiva.

En la apertura del torneo se enfrentarán en la cancha 7 la EF Augusto Poroso y la EF Ganghi, en la serie sub-14.

Mientras, Atlético Boral debutará ante EF Rescatando un Amigo, en sub-11, en juego por disputarse en la cancha 3B.

Los partidos continuarán a las 08:10 con Barcelona CD JD vs. Unamydesc, en sub-11, en el estadio B; Barcelona Formativa vs. Romero FC, en sub-11, estadio A; y Richard Borja vs. Barcelona Formativa, sub-13, en la cancha 6; mientras que a las 08:15 jugará Barcelona Formativa contra Santos, en sub-7, cancha 3A.

Uno de los equipos tradicionales del torneo, el CA Juventus de Esmeraldas, debutará a las 09:10, en sub-10, ante la EF Alejandro Benítez, en el estadio B; en el mismo escenario, a las 10:00, jugará con Unamydesc, en sub-12; mientras que a las 10:45 se medirá a Atlético Boral, en sub-13, en la cancha 6; a las 13:35, ante EF Punto Penal, en sub-9; a las 14:15, ante Tohalí, en sub-10, ambos en la 3B. (D)