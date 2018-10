Cristian Penilla recibió el trofeo del MVP en el New England

Massachusetts -

El jugador ecuatoriano, Cristian Penilla, quien milita en el New England Revolution de la MLS (Major League Soccer), fue elegido por su club como el mejor jugador de la temporada 2018. Antes del inicio del partido, entre New England y Montreal (2-1), recibió el trofeo del MVP (Jugador Más Valioso) por parte de la dirigencia. En la finalización del mismo, fue llamado por la hinchada del club para recibir otro reconocimiento por su labor en el año.

El 23 de enero del presente año, fue fichado por el club estadounidense, New England Revolution, que terminó 8vo en la Conferencia Este y 16avo en la tabla general con 41 puntos. Penilla registra 33 partidos jugados, 12 anotaciones, 7 asistencias, 2 tarjetas amarillas y una roja. Jugó un total de 2816 minutos.

the moment the @MidnightRiders gave Cristian Penilla their Man of the Year award!#NERevs pic.twitter.com/pJ0S1uqTZi

— New England Revolution (@NERevolution) 29 de octubre de 2018