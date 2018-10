Luis Muentes: Fue una mala jornada para el arbitraje

Quito -

Dos partidos de la jornada 16 son los apuntados en torno a decisiones arbitrales discutidas: el triunfo (1-0) de Emelec ante Aucas, y por igual marcador el de Macará sobre Barcelona. Luis Muentes, presidente del gremio arbitral, reconoció los "errores", y habló de una "mala jornada" para sus asociados.

Muentes prefirió no ahondar en el desempeño de sus agremiados, pero "de manera general", analizó los hierros cometidos por Omar Ponce en Quito, y por Carlos Orbe en Ambato.

"Son errores que nos están costando muchos comentarios en contra", dijo Muentes, en diálogo con radio Sonorama.

La jugada "más clara", según el presidente de los árbitros, fue en el Bellavista, con una jugada de Juan Manuel Tévez que ganó un rebote en el área y remató de cabeza; sin embargo, la acción no subió al marcador por ser considerada en fuera de juego.

"Es una acción clara, no hay discusión, es un error que hay que asumirlo. No se puede permitir un fallo de este tipo en un compañero (Orbe) con tanta experiencia, pero se lo cometió, no hay discusión", comentó Muentes.

En el estadio Gonzalo Pozo los reclamos de la dirigencia oriental se centraron en acciones en las áreas, dos a favor que no se pitaron y una en contra, discutida por los oro y grana y sancionada a favor de los azules, para un triunfo que frenó a Aucas en la pelea por la etapa.

"Hay que asumir la culpa, pero no por eso quedarnos sentados y lamentarnos. Hay que seguir, hacerle frente a una situación que se pone cada vez más difícil porque a medida que se acerca el final del torneo tenemos este tinte de dramatismo, y nosotros como árbitros debemos estar preparados para dirigir. Somos conscientes que el fin de semana no fue bueno", concluyó el titular del gremio arbitral. (D)