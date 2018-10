Andrés Báez, dirigente de Aucas: “Es desastroso ver cómo una persona te mete la mano en tu cancha y juega con el resultado”

Quito -

S.D Aucas recibió al C.S Emelec en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la fecha 16 de la segunda etapa del campeonato, duelo que terminó en polémica debido a la inconformidad del equipo capitalino ante las decisiones arbitrales de Omar Ponce y su terna. Emelec ganó el encuentro (0-1) tras un penal cobrado por Brayan Angulo, a causa de una supuesta intención de jugar con la mano dentro del área del lateral del Aucas, Byron Mina, al intentar cortar una acción de peligro de Romario Caicedo.

Este lunes por la mañana, Andrés Báez, gerente de S.D Aucas brindó una entrevista para La Red FM, en la cual calificó de negativo al arbitraje de Omar Ponce y sus líneas.

“El día de ayer ocurrió algo nefasto para nosotros que aún no nos deja dormir bien, decisiones arbitrales por parte de Ponce que nos perjudicaron. Ya basta de la hegemonía de los equipos de la Costa a causa de presiones políticas. Si queremos cambiar el fútbol debemos terminar esto”, manifestó.

El directivo del conjunto oriental expresó que pondrá una queja formal ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol y pedirá la sanción para el réferi Ponce. “Es desastroso ver cómo una persona te mete la mano en tu cancha y juega con el resultado. Hace tiempo se desvalorizó la imagen de Ponce tanto como nacional e internacional, no deberían nunca más darle partidos importantes a este señor. Voy a solicitar que este árbitro no le pite más a Aucas”, concluyó.

En el primer tiempo, existió otra jugada polémica que indignó a los hinchas auquistas, una mano en el área azul por parte de Leandro Vega, que Ponce no consideró como intencional. Báez se refirió a esto como "un hecho que no se puede entender, ni perdonar".

“Esperamos que el martes, en el informe la calificación sea justa y no lo dejen pitar de tres a cuatro partidos. Los errores de ayer ya no son humanos sino dirigidos. Me dio tanto dolor ver niños, adultos y personas de tercera edad llorar porque les truncaron el sueño de ver a su equipo peleando en lo más alto”, dijo enfático el dirigente de Aucas. (D)